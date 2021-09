Voir Lizzo essayer d’amener Chris Evans à jouer avec elle dans ce film sexy

in

Il devient assez clair que Lizzo aimera toujours Chris Evans.

Le mercredi sept. 15, en réponse à un rapport de Variety selon lequel le drame romantique classique de 1992 fait l’objet d’un remake hollywoodien, une fan a tweeté qu’elle aimerait voir Lizzo et Chris dans les rôles créés par Whitney Houston et Kevin Costner, respectivement.

Cela a conduit la gagnante d’un Grammy, âgée de 32 ans, à publier une vidéo TikTok plus tard dans la journée dans laquelle elle partageait le tweet et semblait assez intriguée par la suggestion. Les images de Lizzo affichaient initialement un titre sur le remake, alors qu’elle se synchronisait sur un clip audio dans lequel un homme criait avec colère: “De quoi parlons-nous?”

Son attitude a rapidement changé lorsque le tweet sur elle-même et la star de 40 ans de Knives Out est apparu, l’amenant à prononcer une deuxième version de “De quoi parlons-nous?” Cependant, cette fois, la citation a été livrée d’une manière beaucoup plus sexuellement suggestive.