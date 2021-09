Voir Mandy Moore «nue» manger une pizza dans son garde-manger après les Emmy Awards 2021

in

La catégorie est… confort !

Après avoir fait bouger les choses lors de son arrivée sur le tapis rouge aux Emmy Awards 2021 le dimanche 7 septembre. 19 en arborant la frange la plus chic, Mandy Moore laissez ses abonnés sur Instagram sur ses plans d’après-fête: Party of one.

“Je suis à la maison, nue dans mon garde-manger”, a déclaré la star de This Is Us, entre deux bouchées, sur sa story Instagram. Révélant que son choix de cheveux pour la nuit n’était que temporaire, elle a poursuivi: “J’ai sorti ces fausses franges, en mangeant de la pizza”, ajoutant: “J’ai un appel à 4h30 du matin.”

Au cas où vous l’auriez manqué, Mandy a assisté à la cérémonie de remise des prix de cette année dans une superbe robe rouge Carolina Herrera, avec des bretelles spaghetti et une jupe ample en tulle. Sa coiffure était également celle qui a fait tourner les têtes puisque l’actrice arborait la frange la plus adorable de tous les temps.

Le retour de l’actrice aux Emmy Awards de cette année a marqué son premier depuis qu’elle a obtenu une nomination en 2019 pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique. Comme les fans le savent peut-être déjà, la nomination de Mandy était pour son rôle de Rebecca Pearson dans le favori des fans de NBC.