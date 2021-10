Voir Mark Consuelos partage un hommage d’anniversaire touchant à Kelly Ripa

in

Pâmoison!

Le samedi 2 octobre, Marc Consuelos a rendu le plus doux hommage à sa femme, Kelly Ripa, le jour de son 51e anniversaire.

“Joyeux anniversaire à mon meilleur ami, amant, confident. Mon partenaire de danse dans la vie. Ma fille pour toujours”, a écrit Mark, 50 ans, sur Instagram. “Pour tous les jours importants que nous avons manqués d’être ensemble depuis de nombreuses années, je suis tellement reconnaissant de passer cette journée spéciale avec vous. Je t’aime, Joyeux anniversaire amore ‘,

M. “

L’acteur de Riverdale a inclus dans son article d’adorables photos de lui-même avec Live With Kelly et Ryan en train de câliner, agissant de manière ludique et se prélassant ensemble à la lueur d’un coucher de soleil sur une plage rocheuse.

Kelly a commenté : “Le mari de l’année. Année après année. Père de l’année. Année après année. Ami de l’année. Année après année. Partenaire de l’année. Année après année. Tu es tout simplement le meilleur. Je t’aime avec mon cœur et mon âme, et ce n’est pas seulement la rémanence qui parle. “