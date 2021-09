Voir Megan Fox & Machine Gun Kelly’s Sultry Met Gala After Party Looks

Ces flammes jumelles semblent plus chaudes que jamais.

Suite au gala du Met 2021 le lundi 13 septembre Megan Fox a troqué sa robe rouge à lacets ardente contre une mini-robe à une épaule Dundas x Revolve tout aussi sensuelle et des talons aiguilles à lanières. Et bien que petit ami Mitrailleuse Kelly n’a pas pu se rendre à l’événement de mode étoilé – il a eu un spectacle à Central Park avec Travis aboyeur—Je me suis joint au restaurant Cathédrale de Manhattan pour une after party.

Là, MGK a parfaitement assorti Fox, optant pour une chemise noire transparente, une veste de moto en peau d’alligator avec des ornements roses, un pantalon en cuir et des bottes de combat. Et, alors que le duo se dirigeait vers la fête – qui mettait en vedette des invités comme Justin Bieber, Hailey bieber, Kendall Jenner et Kim Kardashian— Ils sont restés proches, se tenant la main et rattrapant ces quelques heures perdues.

“Mon premier Met Gala”, a partagé Fox, qui a célébré MGK aux MTV VMA la veille, sur Instagram. “Bouddha vient de descendre de scène à Central Park. Quelques jours fous. Tellement reconnaissant pour cette vie.”