Voir Meghan Trainor devenir « impitoyable » sur Siwas Dance Pop Revolution

C’est un choc des jugesE ! S !

Gagnant d’un Grammy et juge de Clash of the Cover Bands entraîneur de Meghan fait un arrêt spécial à Siwas Dance Pop Revolution pour déterminer quelles jeunes stars devraient avancer dans la compétition. Au cours d’un clip exclusif de l’épisode de ce soir, diffusé le mardi 14 décembre, Meghan réfléchit au processus « impitoyable » de sélection des candidats.

« Qui était votre préféré ? Ou comme les deux premiers ? » Jojo siwa demande.

Les favoris ?

« I Want You Back », interprété par Brooklynn, et favori Kinleyles performances de.

Puis Jessalynn siwa se demande quelles filles étaient les « moins préférées » de Meghan de la nuit.

« C’est impitoyable », souligne Meghan avant de dire Dallas a eu l’une des performances les plus faibles. « Elle est colérique parfois, mais elle est tellement avancée pour toutes les autres personnes de son âge, mais à côté des autres filles, tu es comme… » explique Meghan.

Jessalynn souligne que Dallas est également le plus jeune concurrent de toute la compétition cette saison.