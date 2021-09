Voir Mila Kunis s’énerver en défendant des remarques sur le bain des enfants

in

Mila Kunis fait à nouveau sensation avec ses derniers commentaires sur la fréquence à laquelle elle baigne ses enfants.

Lors d’une apparition dans The Ellen DeGeneres Show qui sera diffusé le mardi 7 septembre. 28 ans, la star de Bad Moms, 38 ans, a abordé la fureur précédente entourant ses remarques sur la baignade. Au cours de l’été, Mila et son mari Ashton Kutcherla conversation en podcast de avec berger de Dax est devenu viral après que Mila a déclaré laver les enfants Wyatt, 6 et Dimitri, 4 ans, n’était pas un événement quotidien, Ashton affirmant qu’ils ne baignent pas leurs enfants tant qu’ils ne peuvent “voir la saleté sur eux”.

Dès que l’hôte Ellen Degeneres a mentionné que “beaucoup de gens parlent” du commentaire du couple, l’actrice a grogné et a déclaré alors qu’Ellen parlait encore: “C’est tellement stupide.”

Une Mila apparemment agacée a immédiatement poursuivi en disant : « Nous donnons un bain à nos chiens. Est-ce que cela rend les gens heureux ? » Lorsqu’Ellen a demandé de préciser si le couple baignait ses chiens plus souvent que les enfants, Mila a répondu : “En fait, oui.”