Voir Nebraska QB Adrian Martinez transformer un quasi-sac en un pick-up de 71 verges

Le quart-arrière du Nebraska Adrian Martinez pourrait être un magicien car il a réussi une performance d’évasion incroyable samedi contre Buffalo – et a ramassé plus de 70 verges dans le processus.

À mi-chemin du deuxième quart du match à domicile du Nebraska, les Cornhuskers étaient 3e et 5e de leur propre ligne de 25 verges. Certainement pas idéal, mais Martinez a tiré le meilleur parti de cette pièce.

Le quart-arrière junior a pris le snap et a reculé alors qu’il faisait presque immédiatement face à la pression des Bulls. Il a failli être limogé sur la ligne des 15 verges du Nebraska, mais, étonnamment, il a échappé au tacle. Se faufilant entre la défense et ses propres joueurs, Martinez a trouvé un écart et a décollé au milieu du terrain et a obtenu bien plus que le premier down.

Grâce à sa vitesse et à un bon blocage en aval, Martinez s’est rendu jusqu’à la ligne des 4 verges de Buffalo pour une course incroyable de 71 verges. Juste un jeu génial.

Il semblait que @MartinezTheQB serait renvoyé. D’une manière ou d’une autre, le @HuskerFBNation QB a fini par le faire. pic.twitter.com/MUdrkpxJWV – Réseau Big Ten (@BigTenNetwork) 11 septembre 2021

Les Bulls ont ensuite reçu une pénalité de masque facial, ce qui a déplacé le Nebraska jusqu’à la ligne des 2 verges avant que le demi de première année Gabe Ervin Jr. ne pénètre dans la zone des buts pour le premier touché du match.

