Voir Nicole Kidman (brièvement) dans le rôle de Lucille Ball dans la première bande-annonce de « Being the Ricardos »

Depuis qu’il a été révélé que Nicole Kidman jouerait l’icône de la télévision Lucille Ball dans le prochain biopic d’Aaron Sorkin, Being the Ricardos, les fans de I Love Lucy ont clairement indiqué qu’ils n’aimaient pas vraiment ce choix de casting. Le scepticisme s’est généralisé lorsque les premières photos du film – qui sort le 10 décembre dans les salles et sur Prime Video le 21 décembre – ont fait surface dans la presse.

Et maintenant, la première bande-annonce de Being the Ricardos garde notamment la transformation de Kidman cachée pendant la majeure partie de sa durée d’exécution d’une minute et demie. L’actrice oscarisée est principalement aperçue dans de longs plans ou dos à la caméra, n’apparaissant qu’une seule fois en gros plan lors d’une recréation en noir et blanc d’un épisode célèbre de la sitcom pionnière. (Regardez la bande-annonce ci-dessus.)

Nicole Kidman joue Lucille Ball dans le prochain biopic d’Aaron Sorkin Being the Ricardos (Photo: Amazon Prime Video/Twitter)

Ce gros plan solitaire de Kidman se trouve également sans dialogue, mais elle raconte la bande-annonce, résumant parfaitement l’importance démesurée de Ball pour l’industrie de la télévision alors qu’elle en était encore à ses balbutiements. « Je suis le plus gros atout du portefeuille du système de radiodiffusion colombien », a déclaré Ball, ajoutant: « Je suis payé une fortune pour faire exactement ce que j’aime faire. »

Elle nous présente également son mari, Desi Arnaz, le musicien cubano-américain devenu acteur. Arnaz est joué par Javier Bardem, qui, contrairement à Kidman, obtient des gros plans répétés avec des dialogues. « Ils en ont pour leur argent », a déclaré Arnaz à Ball à un moment donné, soulignant sa valeur à la fois pour le studio et pour lui.

Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz dans Being the Ricardos (Photo : Amazon Prime Video/YouTube)

Le scénario de Sorkin se déroulerait sur une semaine dans la vie de Ball et Arnaz, illustrant à la fois la production d’un épisode d’I Love Lucy – très probablement « Lucy’s Italian Movie », diffusé en 1956 – ainsi qu’une crise personnelle hors caméra qui a le potentiel de renverser leur statut de couple régnant à Hollywood. Kidman et Bardem sont entourés d’un casting de premier plan qui comprend Tony Hale, JK Simmons, Linda Lavin et Alia Shawkat.

La bande-annonce de Being the Ricardos n’a peut-être pas fourni à Twitter beaucoup de preuves permettant de juger les performances de Kidman, mais cela n’a pas empêché les opinions de circuler de toute façon. Et même ceux qui sont prudemment optimistes notent la bizarrerie de la bande-annonce en grande partie sans Kidman.

Mais il y a au moins une personne qui peut parler avec autorité de la transformation de Kidman : la fille de Ball et Arnaz, Lucie Arnaz. L’interprète de 70 ans s’est récemment rendue sur Instagram pour confirmer qu’elle avait vu une première version du film de Sorkin et lui a offert son approbation à fond. « Nicole Kidman est devenue l’âme de ma mère », dit Arnaz. « Elle a rampé dans sa tête – je ne sais pas comment tu fais ça. »

En fait, Arnaz dit qu’elle préfère que Kidman et Bardem ne ressemblent pas exactement à ses parents. « Dieu merci, ils n’ont pas fait de sosies exactes – je n’aurais pas pu le prendre », dit-elle. « Tous ceux qu’Aaron Sorkin a choisis dans ce film… sont parfaitement choisis. » Arnaz conseille également aux fans qui veulent voir le « vrai » Ricardos de rechercher le prochain documentaire d’Amy Poehler sur ses parents, et produit par Ron Howard. «Ils font cette histoire complète incroyablement profonde et sincère de Lucy et Desi. Mais [Being the Ricardos] va être quelque chose.

Être les Ricardos premières le 10 décembre dans les salles et le 21 décembre sur Prime Video