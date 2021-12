Voir Noah Schnapp de Stranger Things apprendre qu’il est entré dans la meilleure université

La star de Stranger Things Noah schnaps est tout grandi et va au collège!

Le vendredi 17 décembre, l’acteur de 17 ans a publié une vidéo TikTok de lui-même et de sa famille réagissant à la découverte qu’il avait été accepté à l’Université de Pennsylvanie, classé n ° 5 de l’école Ivy League et n ° 8 université nationale par US News & World Report.

Noah, qui est né et a grandi à New York, a sous-titré le clip, « #UPENN2026 BABY »

Dans la vidéo, réglez sur Une républiquela chanson de 2013 « I Lived », l’ancien enfant star, sa sœur jumelle Chloé schnapp et leurs parents, Mitchell et Karine Schnapp, regardez un écran d’ordinateur et éclatez de joie et dansez en apprenant la bonne nouvelle.

Alors que Noah, Chloé et leur mère continuent de danser, le père des adolescents revient pour lire l’écran, un sourire géant sur le visage.

Le clip suit une tendance croissante de vidéos sur les réseaux sociaux montrant les réactions joyeuses des lycéens et de leurs familles à la réception de lettres d’acceptation des collèges de leur choix.