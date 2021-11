Voir North, Chicago, True et Penelope faire un tour dans Cute TikTok

Ces quatre sont sans doute les passagers de voiturettes de golf les plus mignons que vous ayez jamais vus.

Dans le cas où vous l’avez manqué, Kim Kardashian et sa fille aînée Nord Ouest, 8 ans, a lancé son propre compte TikTok le 26 novembre et le duo mère-fille a déjà partagé des tonnes de séquences mignonnes sur la plateforme. Leur dernière vidéo incontournable ? Un petit tour en voiturette de golf mettant en vedette North aux côtés de sa jeune sœur, Chicago, 3 et cousins Pénélope Disick, 9, et vrai thompson, 3.

L’adorable clip, partagé le 28 novembre avec la légende, « Nous nous amusons tellement », a déjà plus de 250 000 likes en moins de 24 heures et a recueilli des tonnes de commentaires d’utilisateurs attendant avec impatience un officiel « gardant les kousins compte « à faire ensuite. Un fan a écrit : « C’est trop mignon ! », ajoutant : « Les enfants sont adorables. » Un autre a fait écho au même sentiment en écrivant : « LE PLUS MIGNON QUE JE NE PEUX PAS ».

Quant à la douce surprise de Kim et North de créer leur propre compte TikTok, le duo a déjà réussi à gagner 1,7 million de followers et près de 10 millions de likes au total au cours des quatre derniers jours depuis la création des réseaux sociaux.