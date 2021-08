Voir Olivia et Dhani Harrison dans le mini-doc ‘Gnome’ pour ‘Toutes les choses doivent passer’

Comme les éditions de luxe du 50e anniversaire de George Harrison‘s All Things Must Pass ajoute un succès spectaculaire dans les charts mondiaux aux critiques médiatiques écrasantes, un nouveau mini-documentaire montre la création de l’installation gnome qui recrée la couverture de l’album.

Le clip, sorti aujourd’hui (17), présente Olivia et Dhani Harrison en train de parler de la célèbre œuvre d’art All Things Must Pass, mettant en vedette George assis parmi des nains de jardin dans sa maison de Friar Park. Avec l’artiste florale Ruth Davis, ils discutent également de ce qui est entré dans la fabrication du installation d’art vivant à Londres Duke of York Square, qui présente des versions gigantesques de deux gnomes créés à partir de fleurs et de feuillage. L’installation, conçue par Davis, de All For Love London, et son équipe, est exposée au public à Duke of York Square jusqu’à ce vendredi 20 août.

Comme signalé, la réédition du 50e anniversaire de l’album, sortie le 6 août via Capitol/UMe, lui a valu une entrée n ° 7 au Billboard 200. De plus, il est arrivé au n ° 1 des meilleurs albums rock, catalogues et albums Tastemaker de Billboard. charts et n ° 2 sur les meilleures ventes d’albums et d’albums vinyle.

Les nouvelles éditions de l’album ont également conduit à une première place au 6e rang au Royaume-Uni, au 2e rang en Allemagne, au 3e rang en Belgique et en Suisse et au 5e rang aux Pays-Bas. Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe, a déclaré : « UMe est honoré de se voir confier par Harrison Estate la célébration d’un album aussi important et influent. »

La critique de Rolling Stone sur le classique remasterisé et élargi a noté: “Les gens se disputaient si ce triple album aurait dû être édité à un ou deux disques – mais cette édition vous fait croire qu’il aurait dû être un quadruple album.”

Salon a ajouté : « Remixée par l’ingénieur Paul Hicks, lauréat d’un Grammy Award, l’édition de luxe de All Things Must Pass regorge de révélations musicales. Entre les mains de Hicks, l’album original prend vie avec la palette sonore plus large rendue possible par des technologies qui auraient été inimaginables cinq décennies plus tôt.

Achetez ou diffusez les éditions du 50e anniversaire de All Things Must Pass.