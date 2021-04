Voir Ozzy Osbourne et Tony Iommi dans la nouvelle bande-annonce du documentaire “ Rockfield: The Studio On The Farm ”

«Rockfield: le studio à la ferme», le nouveau documentaire sur le studio mythique où les albums classiques de SE RUER, REINE, NOIR SABBAT, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD et SEPULTURA ont été enregistrés, sortira le 14 mai via Abramorama.

Le documentaire, réalisé par Hannah Berryman, est l’histoire improbable de la façon dont deux frères agriculteurs gallois ont transformé leur ferme laitière en l’un des studios d’enregistrement les plus réussis de tous les temps, produisant quatre décennies de musique rock légendaire.

Dans une nouvelle bande-annonce pour «Rockfield: le studio à la ferme», NOIR SABBATde Ozzy Osbourne et Tony Iommi se souviennent comment ils ont répété les années 1970 “Paranoïaque” à Rockfield. “Nous n’avons pas réalisé ce que nous faisions”, Osbourne dit. «Nous n’avons pas dit: ‘Je sais, inventons le heavy metal!’ Ça vient d’arriver.”

Il y a cinquante ans, au fond de la campagne galloise, mes frères Kingsley et Charles Ward débutaient dans le secteur de l’élevage laitier familial. Mais ils aspiraient à faire quelque chose de différent – ils voulaient faire de la musique. Ils ont donc construit un studio dans le grenier de leur ferme et ont commencé à enregistrer avec leurs amis.

Kingsleyla nouvelle femme de Ann, a quitté son travail à la banque locale pour faire les livres, et ils ont continué à cultiver pendant tout ce temps. Les animaux ont été expulsés des granges et les musiciens ont été transférés dans la chambre d’amis de Nan. Par inadvertance, ils avaient lancé le premier studio d’enregistrement résidentiel indépendant au monde: Rockfield.

Parmi les albums qui ont été enregistrés à Rockfield sont REINEde “Rhapsodie bohémienne”, SE RUERde “Un adieu aux rois” et “Hémisphères”, JUDAS PRIESTde “Ailes tristes du destin”, MOTÖRHEADde “Sur parole” et NOIR SABBATde “Déshumaniseur”. Robert Plant, Iggy Pop, ESPRITS SIMPLES, LES ROSES DE PIERRE, OASIS, JEU FROID et d’autres ont également fait de la musique et du chaos à Rockfield au cours des décennies.

«Rockfield: le studio à la ferme» est une histoire extraordinaire de rêves rock and roll entrelacés avec la lutte d’une entreprise familiale pour survivre face à un paysage musical en constante évolution. Étonnamment, Kingsley et Ann, maintenant dans leurs 80 ans, sont toujours à la barre aujourd’hui, avec sa fille Lisa “devant la maison.” Qu’y a-t-il dans cette petite ferme galloise qui en a fait un concurrent majeur, se tenant face à des studios tels que Abbey Road et Dame électrique? Dans ce film, les groupes partagent avec nous des histoires sur la façon dont ils se sont retrouvés à Rockfield, comment c’était, et revisitez certains des moments magiques du génie musical qui ont abouti à certaines des chansons les plus connues de notre temps.



