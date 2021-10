Voir Penelope Disick obtenir un doux ascenseur de Travis Barker

Un touche-à-tout.

Travis aboyeur a prouvé qu’il est l’acolyte ultime de la saison effrayante lors d’une autre sortie familiale effrayante avec sa petite amie Kourtney kardashian. Après avoir lancé les célébrations d’Halloween de bonne heure avec une visite aux Halloween Horror Nights d’Universal Studios le 7 septembre. Le 9 septembre, le couple a opté pour un week-end à la ferme effrayante de Knott. 19.

Maintenant, alors que les vacances d’octobre se rapprochent, Travis et Kourtney ont exploré une expérience immersive de jack-o-lanterne à LA, Nights of the Jack le 10 octobre – et la sortie du dimanche a été un moment spécial entre Travis et la fille de Kourtney, Pénélope Disick.

Kourtney a partagé une série d’histoires Instagram capturant les festivités fantasmagoriques, y compris une citrouille sculptée par des experts la mettant en scène avec Travis. Ils ne plaisantent pas là-bas ! Pourtant, la photo la plus mignonne était sans aucun doute un instantané de Travis portant Penelope, 9 ans, sur ses épaules comme sa fille Alabama Barker marchait à côté d’eux. Le groupe a exploré de grands écrans macabres, de grandes toiles d’araignées et des citrouilles surdimensionnées alors qu’ils traversaient la destination.