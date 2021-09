Voir plus qu’il n’y paraît

Avec le Cat S62 Pro, l’entreprise la plus connue pour ses énormes véhicules et engins de chantier s’est lancée dans la construction du téléphone de travail ultime. Par rapport à la génération précédente S61, le S62 Pro propose une multitude de mises à niveau de spécifications ainsi qu’un capteur thermique intégré Flir 3.5 de qualité professionnelle. Le S62 Pro démarre également à un prix de détail beaucoup plus bas que le S61, mais est-ce suffisant pour se démarquer parmi les meilleurs téléphones robustes que vous pouvez acheter ? Découvrez-le dans la revue Cat S62 Pro d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Cat S62 Pro

Cat S62 Pro (6 Go/128 Go) : 649 $ / 499 £ / 549 €

La caractéristique la plus remarquable du Cat S62 Pro est le capteur intégré de qualité professionnelle Flir Lepton 3.5 pour l’imagerie thermique. C’est le capteur la plus haute résolution que vous trouverez dans n’importe quel smartphone grand public, avec une multiplication par 4 du nombre de pixels thermiques par rapport aux appareils de la génération précédente. L’imagerie thermique peut être superposée aux images de la caméra Sony double pixel 12MP de l’appareil, ou utilisée en combinaison avec la technologie MSX (Imagerie dynamique multispectrale) à intensité variable de Flir qui superpose les détails linéaires de la scène. Il convient de noter que le système d’imagerie thermique remplace la fonction de mesure de distance assistée par laser que l’on trouve sur le Cat S61.

Avec un dos rigide en polyuréthane thermoplastique (TPU) et un cadre en aluminium, le Cat S62 Pro est conçu pour survivre aux tâches les plus épuisantes. L’écran FHD+ de 5,7 pouces est protégé par Gorilla Glass 6, qui est livré avec un film protecteur préinstallé. Les indices de protection IP68 et IP69 (sans couvercle de port nécessaire) ainsi qu’un indice de durabilité MIL-STD-810H signifient que ce téléphone peut résister à la poussière, à l’eau, aux chutes (jusqu’à 1,8 mètre), à ​​la pression et à un large éventail de climats. Un patin antidérapant à l’arrière du téléphone facilite la prise en main, en particulier lorsque vous portez des gants.

D’autres caractéristiques notables incluent une batterie de 4 000 mAh pouvant durer jusqu’à deux jours avec une seule charge, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible si vous sacrifiez l’un des emplacements double SIM. Le téléphone est livré avec Android 10, bien que Bullitt Group (l’OEM derrière les téléphones Cat) déclare qu’une mise à jour Android 11 est en cours et promet trois ans de mises à jour de sécurité.

Android Enterprise est pris en charge pour les profils d’entreprise personnalisés. Le téléphone est livré avec OfficeSuite pour lire, modifier et créer des documents Word, Excel ou Powerpoint. Il existe également une application de boîte à outils qui comprend une bibliothèque d’outils de productivité créée par Cat et ses sociétés partenaires qui propose tout, d’un niveau à bulle à une plate-forme d’apprentissage VR.

Disponible uniquement en noir, le Cat S62 Pro est disponible à l’achat auprès de Cat directement, d’Amazon et d’autres grands détaillants du monde entier.

Ce qui est bon?

Chase Bernath / Autorité Android

L’imageur thermique de titre est bien plus qu’un jouet ou un gadget. Le capteur fournit suffisamment de détails pour localiser avec précision les objets à l’écran, que vous essayiez de diagnostiquer une fuite, un point chaud, un court-circuit, un blocage ou une température élevée. Lors de nos tests, le téléphone a pu identifier avec précision la température des objets à un degré près. Consultez les exemples de photos plus loin dans cette revue pour quelques exemples.

L’application MyFlir incluse comprend une multitude de fonctionnalités de productivité pour une détection thermique précise. Le mode MSX présente un contour clair de la scène au-dessus de la carte thermique, tandis que le mode de superposition bascule de manière transparente entre le capteur thermique et la caméra principale de l’appareil. Vous pouvez utiliser des repères pour identifier les températures à un endroit spécifique ou dessiner des cases et des cercles sur l’écran pour identifier les températures minimales, maximales ou moyennes dans une zone.

La caméra thermique du Cat S62 Pro fonctionne exceptionnellement bien.

Le panneau de préhension à l’arrière du téléphone permet une meilleure manipulation avec des gants. Dans les paramètres, il existe également une option pour activer un mode gant pour une sensibilité d’affichage accrue. Le bouton orange sur le côté du téléphone peut être utilisé en mode PTT (push-to-talk) avec des applications de communication vocale, ou vous pouvez programmer des applications spécifiques à lancer en appuyant sur le bouton. Il possède également une LED de notification qui pourrait être utile pour ceux qui travaillent dans des environnements plus sombres.

Chase Bernath / Autorité Android

L’écran LCD de 5,7 pouces 1 080 x 2 160 n’est pas aussi vif qu’un panneau OLED, mais il devient suffisamment lumineux pour être utilisé même en plein soleil. La caméra arrière peut filmer des vidéos en 4K à 30 images par seconde et est capable de prendre des photos décentes dans un bon éclairage. Les caméras arrière et avant ont également un mode portrait pour un effet d’arrière-plan flou, bien que ce ne soit pas aussi bon que les portraits pris sur les smartphones phares, comme vous pouvez vous y attendre.

Le Cat S62 Pro offre également certains des meilleurs indices de protection de tous les smartphones, avec les indices IP68/69 et MIL-STD-810H et l’écran Gorilla Glass 6 avec un film protecteur. Combinez cela avec la construction durable – cadre en métal, arrière en caoutchouc – et vous obtenez un téléphone conçu pour subir des dommages tout en n’étant pas trop lourd pour un usage quotidien. De même, pour ceux qui préfèrent que leurs téléphones ne se démarquent pas, l’esthétique discrète mais industrielle se compare avantageusement à certains des téléphones robustes les plus criards du marché.

Alors que le Cat S62 Pro exécute Android 10, il y a un an, la promesse de Bullitt Group de prise en charge de la sécurité pendant trois ans – plus un support après-vente complet – dépasse presque tous les autres téléphones robustes et rivalise avec le Galaxy XCover Pro de Samsung.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Chase Bernath / Autorité Android

Pour un téléphone avec un prix élevé, certaines des spécifications du Cat S62 Pro sont décevantes. Le processeur Qualcomm Snapdragon 660 de milieu de gamme peut gérer les tâches quotidiennes et même certains jeux légers, mais est en retard sur les performances d’autres téléphones robustes dotés de processeurs MediaTek et Exynos comparables. Il y a même un décalage notable lors du basculement entre les applications et de la prise de plusieurs photos.

L’absence de logiciel de détection de visage est étrange étant donné que ce téléphone dispose d’un mode gant dédié – bonne chance pour essayer de déverrouiller le téléphone à l’aide du capteur d’empreintes digitales avec un gant. La charge sans fil est également une absence notable, vous ne pouvez donc pas brancher le téléphone pour charger si le port USB-C est humide. En parlant de cela, il n’y a pas de rabat pour empêcher l’eau et la poussière de se coincer à l’intérieur du port de charge, bien que cela puisse être considéré comme un point positif par ceux qui ne veulent pas déranger avec les couvercles de port.

Le Cat S62 Pro ne peut pas non plus échapper aux inconvénients typiques d’un téléphone robuste – un design volumineux et un poids non négligeable de 248 g (pas le plus lourd, mais ce n’est pas vraiment léger). Pour un téléphone aussi volumineux, il est dommage que Cat ne puisse pas contenir plus d’une batterie de 4 000 mAh. La durée de vie de la batterie est encore plus que suffisante pour tenir une journée complète d’utilisation, mais il existe de nombreux téléphones plus minces et plus légers qui parviennent à emballer des batteries plus grosses à l’intérieur de leur châssis.

Il n’y a pas de prise en charge de la 5G sur ce téléphone, vous serez donc bloqué sur les réseaux 4G. Contrairement à certains téléphones robustes, il n’y a pas non plus de prise casque, vous devez donc vous tourner vers des dongles USB-C ou Bluetooth pour lire l’audio.

Exemples de caméras Cat S62 Pro

Image thermique de l’ordinateur Cat S62 Pro. Image thermique de la main Cat S62 Pro. Échantillon de caméra Cat S62 Pro dans la rue. Échantillon de fleur de caméra Cat S62 Pro. Échantillon de bâtiments de la caméra Cat S62 Pro. Échantillon de caméra Cat S62 Pro d’arbre. Chat S62 Pro portrait photo Chat S62 Pro portrétait selfie

Spécifications du Cat S62 Pro

Cat S62 ProNetwork

4G LTE

Processeur

Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2,0 GHz

Dimensions

158,5 x 76,7 x 11,9 mm

248g

Affichage

Écran ACL TFT 18:9 FHD+ (1 080 x 2 160) de 5,7 pouces

Verre Gorille Corning 6

Imagerie thermique

– Lepton 3.5

– Sortie HD 1 440 x 1 080 avec VividIR

– Superposition linéaire MSX de la caméra visuelle

– Plage mesurable : -4°F à 752°F

protection

IP68 et IP69

MIL SPEC 810H

Caméra

Arrière : capteur double pixel Sony 12MP, ouverture f/1,8, grande taille de pixel 1,4 µm

Vidéo : 4K (3 840 × 2 160 à 30 ips)

Avant : capteur 8MP

Connectivité

Bluetooth 5

NFC

Wi-Fi 802.11 (2,4 et 5 GHz)

USB-C

Variantes nano-SIM, double et simple SIM

GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, GalileoMemory

128 Go de stockage (extensible)

6 Go de RAM

Biométrie

Empreinte digitale

Batterie

4 000 mAh

Non amovible

Test du Cat S62 Pro : dois-je l’acheter ?

Chase Bernath / Autorité Android

Une grande partie du prix de 649 $ du Cat S62 Pro a été consacrée au meilleur capteur thermique et à une conception ultra-durable, ce qui signifie que des sacrifices ont été faits à peu près partout ailleurs. Au mieux, ce téléphone fonctionne aussi bien que les téléphones de milieu de gamme qui coûtent des centaines de dollars de moins.

Si vous êtes sur le marché pour ce téléphone, il est probable que vous ne vous souciez pas des dernières spécifications ou des performances les plus puissantes. Vous voulez probablement juste un téléphone robuste qui peut prendre un coup et capturer des images thermiques dans le processus. Si cela vous ressemble, le Cat S62 Pro ne vous décevra pas. C’est également l’un des rares téléphones robustes qui devraient être pris en charge pendant des années, avec des mises à jour de sécurité Android Enterprise garanties jusqu’à la fin de 2023. Le look élégant et les caméras performantes ajoutent également à l’attrait du téléphone.

Si vous voulez un téléphone vraiment robuste qui peut prendre un coup et capturer des images thermiques dans le processus, le Cat S62 Pro ne vous décevra pas.

Flir vend des accessoires de caméra thermique pour les appareils iOS et Android, vous pouvez donc théoriquement transformer presque n’importe quel téléphone en appareil d’imagerie thermique. Cependant, l’accessoire Flir One Gen 3 coûte 229,99 $, et transporter un module de caméra séparé est beaucoup moins pratique qu’un appareil tout-en-un comme le Cat S62 Pro.

Les alternatives avec capteurs thermiques incluent le Blackview BV9900 Pro (519 $) et l’Ulefone Armor 9 (629 $), mais ils sont tous deux dotés de capteurs Flir Lepton 2.5 plus faibles. Si vous voulez la meilleure expérience d’imagerie thermique dans un smartphone, le Cat S62 Pro est imbattable. Sinon, le Doogee S96 Pro (389 $) est un combiné solide à un prix raisonnable et le Galaxy XCover Pro (499 $) apporte un design tout aussi élégant et une batterie amovible. Cependant, aucun des deux n’a les capteurs thermiques et ne peut pas égaler le Cat S62 Pro sur les indices de protection.

Chat S62 Pro

Avec une caméra thermique FLIR 3.5 et une classification MIL-STD-810H, le Cat S62 Pro peut détecter la chaleur dans n’importe quel environnement.

Top Cat S62 Pro questions et réponses

Q : La batterie est-elle amovible ?

R : Non, la batterie du Cat S62 Pro ne peut pas être facilement remplacée.

Q : Le téléphone prend-il en charge la connexion par broche Pogo ?

R : Non, contrairement à d’autres appareils robustes, le Cat S62 Pro n’a pas de broches Pogo pour charger ou se connecter à d’autres appareils.