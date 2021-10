Voir Robert Pattinson et Zoe Kravitz en action

Une nouvelle bande-annonce pour The Batman est ici, montrant enfin Robert Pattinson en action en tant que The Dark Knight. Le clip a été diffusé à DC FanDome, un événement virtuel célébrant sa deuxième année en 2021. C’est également la deuxième fois que le FanDome accueille une bande-annonce pour The Batman, donc les fans sont impatients de voir le film par eux-mêmes.

Le Batman met en vedette Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman, avec Zoë Kravitz dans le rôle de Selina Kyle alias Catwoman. Le film comprend de nombreuses autres stars de la liste A – à la fois des acteurs réels et des personnages de bandes dessinées les plus populaires, dont Jeffrey Wright dans le rôle du détective James Gordon, Paul Dano dans le rôle du Riddler, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard dans le rôle de Gil Colson, Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth et Collin Farrell dans le rôle du Pingouin. Le film a été retardé plusieurs fois maintenant, mais la nouvelle bande-annonce confirme sa date de sortie le 4 mars 2022.

La vengeance est arrivée au #DCFanDome. Regardez la nouvelle bande-annonce de The Batman maintenant ! Seulement dans les salles le 4 mars. ♥️ ce tweet pour recevoir des rappels lorsque les billets seront mis en vente et lorsque #TheBatman atterrira dans les salles. pic.twitter.com/34okmV6x7b – Le Batman (@TheBatman) 16 octobre 2021

The Batman est réalisé et co-écrit par Matt Reeves, avec une écriture supplémentaire par Peter Craig. On s’attend à ce que ce soit une sorte de redémarrage pour la franchise de films Batman, bien qu’il ne soit pas clair s’il est destiné à lancer un univers cinématographique semblable au MCU ou au DCEU. Au lieu de cela, cela ramène Batman à ses racines avec une campagne de rue contre les crimes violents, par opposition aux enjeux apocalyptiques.

Le film s’inspirera de certains des arcs de bandes dessinées les plus emblématiques de Batman jamais publiés, notamment Year One, The Long Halloween et Ego. On s’attend à ce qu’il se concentre sur les compétences de détective de Batman plus que sur d’autres films récents, et il se déroule au cours de la deuxième année de lutte contre le crime de Batman, alors qu’il a environ 30 ans.

Techniquement parlant, le travail sur ce film remonte au moins à 2014, lorsqu’il devait être co-écrit et réalisé par Ben Affleck lorsqu’il jouait lui-même le Caped Crusader. Les premiers rapports indiquaient que cette version aurait opposé Batman d’Affleck à Deathstroke de Joe Manganiello, mais Affleck a finalement démissionné du film et il a été complètement remanié en son absence.

Dans mes commentaires il y a quelque temps sur le fait de ne pas faire partie du DCEU, je parlais de The Batman étant une histoire spécifiquement sur Batman … – Matt Reeves (@mattreevesLA) 24 août 2017

Entre les mains de Reeves, le film s’est éloigné de la franchise cinématographique DCEU, qui était de plus en plus impopulaire auprès du grand public. Reeves s’est abstenu de dire que le film ne fait pas partie de la même histoire globale, mais en 2017, il a tweeté que son film « ne serait pas rempli de camées au service d’autres histoires – que ce serait une histoire de BATMAN ».

À en juger par la dernière bande-annonce – et la réaction générale dans les commentaires des fans en ligne – ce sera une réinitialisation bienvenue pour la franchise Batman. Les premières de Batman le vendredi 4 mars 2022.