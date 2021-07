Voir Selena Gomez totalement rôtir son jeune moi dans une vidéo hilarante

Alors que Gomez revient sur sa jeunesse, elle prend aussi son temps pour travailler sur son prochain album. Bien qu’une grande partie de la promo en direct de ses deux derniers albums – Rare et EP espagnol Revelación – ait dû prendre du recul en partie à cause du verrouillage, les choses semblent avancer. Elle se concentre également sur sa ligne de beauté, Rare Beauty, qui est récemment devenue internationale. Et du côté des acteurs, elle se prépare à jouer dans la nouvelle série Hulu Only Murders in the Building aux côtés de Steve Martin et Martin Short. Elle a également une fois de plus prêté sa voix au vampire Mavis dans le dernier volet de la franchise Hotel Transylvania, qui arrivera plus tard cette année.