Voir Stormi Webster sauver Kris Jenner de la question sur Pete Davidson

Petite-fille à la rescousse !

Kylie Jennerla fille de 3 ans, Webster Stormi, savamment aidé Kris Jenner Esquivez une question lors d’une célébration télévisée du Nouvel An le vendredi 31 décembre.

Pendant le compte à rebours de CNN jusqu’en 2022, Andy Cohen a demandé à Kris à propos de Kim KardashianLa nouvelle histoire d’amour avec la star de Saturday Night Live pete davidson, mais les lèvres de la maman étaient scellées.

« Tout le monde parle de la nouvelle relation de Kim avec Pete Davidson », a déclaré Andy à Kris, qui zoomait sur l’interview depuis chez lui. « Avez-vous eu la chance de passer du temps avec eux ? Comment sont-ils en couple ? »

Lorsque co-hôte Anderson tonnelier a fait remarquer à propos du « creusage » d’Andy, Kris a répondu: « Je sais, il creuse toujours. »

Soudain, Stormi a surgi dans le cadre. « Petite Stormi. Merci, Stormi », a dit Kris à sa petite-fille. « Vous êtes assis ici. »

Anderson et Andy ont salué Stormi, et Kris a fait la remarque, « Belle distraction. Bon timing, Stormi. Parfait ! Juste au bon moment. » Le segment s’est terminé sans qu’elle ait pesé sur la vie amoureuse de Kim et Pete.