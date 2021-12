Voir Susan Sarandon Go Country Wild dans Monarch Sneak Peek

Le projecteur n’est pas assez grand pour toutes ces reines du drame.

Susan Sarandon, Trace Adkins, Anna Friel et plus encore dans la nouvelle et passionnante série dramatique de Fox, Monarch, qui sortira le 30 janvier.

Un aperçu d’une longue bande-annonce présente la première famille de musique country avec maman Sarandon en tant que superstar Dottie Cantrell Roman. Sa fille Nicolette (Friel) a hérité du même sang royal et a pour ambition d’arracher la couronne à la fin de son règne.

Lors d’un spectacle à guichets fermés, la foule applaudit de joie au festival de musique en attendant le début des représentations. C’est un moment excitant pour les mélomanes, mais pour les Romains, ce n’est qu’une autre réunion de famille typique.

Nicolette – dans les coulisses et attend que sa mère ait fini d’appliquer son rouge à lèvres avant de chanter – fait un signe de tête à sa mère et dit : « Est-ce qu’on devrait ? » avec enthousiasme.

« Nous ? Ils m’appellent, bébé », dit Dottie. « Chérie, qu’est-ce que je t’ai toujours dit ? »