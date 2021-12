Voir Terry Bradshaw recevoir la clé de sa ville natale dans un hommage touchant

Ils sont vraiment un groupe « béni ».

Un aperçu exclusif de The Bradshaw Bunch de ce soir, diffusé le mercredi 22 décembre, capture un honneur unique pour Terry Bradshaw. Après son retour dans sa ville natale de Shreveport, en Louisiane, Terry reçoit une clé de la ville du maire Adrien Perkin.

Une fanfare accueille Terry et sa famille dans un immense stade, où les anciens entraîneurs du lycée de Terry (et autres membres du Temple de la renommée) Lee haies et AL Williams le saluer, ainsi que la plupart des anciens coéquipiers de Terry.

« C’est une journée très excitante pour notre ville », commence le major Perkin. « Nous accueillons de retour ici notre héros de la ville natale, M. Terry Bradshaw. Il a été le premier joueur sélectionné lors du repêchage de la NFL en 1970, a mené les Steelers de Pittsburgh à huit championnats de l’AFC Central et quatre titres du Super Bowl. »

Terry appelle la cérémonie « un honneur » et a même adressé un cri spécial à sa petite-fille de huit ans Zurie.