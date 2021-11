Voir Tom Holland et Zendaya partager un baiser dans la bande-annonce de Spider-Man

Donner aux gens ce qu’ils veulent !

Zendaya et Tom Holland partagent un aperçu de leur romance sur grand écran dans la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. MJ et Peter Parker ont partagé un baiser super rapide mais passionné dans la nouvelle bande-annonce du prochain film, qui est survenu quatre mois après que les co-stars ont confirmé qu’elles avaient emmené leur amour à l’écran dans le monde réel.

« Nous avons commencé à recevoir des visiteurs… de tous les univers », a taquiné Marvel dans la description le 16 novembre. Le film, qui met également en vedette Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange et Jon Favreau comme Happy Hogan, verra Zendaya et Tom reprendre leurs rôles après Spider-Man: Homecoming en 2017 et Spider-Man: Far From Home en 2019.

La bande-annonce pleine d’action s’ouvre sur un doux moment entre MJ et Peter, alors qu’ils font face à face alors qu’ils sont allongés dans leur propre lit. « Depuis que j’ai été mordu par cette araignée », lui dit-il, « Je n’ai eu qu’une semaine où ma vie s’est sentie normale. C’est à ce moment-là que tu l’as découvert. »