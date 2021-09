Voir tous les films à succès à venir sur HBO Max

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur

notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La bande-annonce de Matrix 4 est enfin sortie cette semaine et Holy Moly a-t-elle l’air incroyable. Sérieusement, arrêtez tout ce que vous faites et regardez-le maintenant si vous ne l’avez pas déjà vu. Neo est de retour en action et d’autres personnages préférés des fans reviennent également pour The Matrix: Resurrections. Et la meilleure partie est le fait qu’il y a encore tellement de mystère autour de la nouvelle suite de Matrix. La bande-annonce a répondu à beaucoup de nos questions, mais elle a également soulevé tellement de nouvelles questions dans le processus. De plus, le quatrième film Matrix arrive HBO Max le jour même de sa première en salles ! C’est fou, et c’est juste une raison de plus pour laquelle le débat HBO Max vs Netflix s’intensifie.

En fait, vous ne croirez pas combien de films à succès se dirigeront vers HBO Max dans les prochains mois. Et le meilleur, c’est que vous pouvez tous les diffuser gratuitement le jour même de leur sortie en salles !

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission

HBO Max contre Netflix

Il ne fait aucun doute que Netflix est le nec plus ultra en matière de quantité et de variété. Il suffit de regarder tous les nouveaux films et séries à venir sur Netflix ce mois-ci. C’est dingue! Bien entendu, il va sans dire que quantité n’est pas synonyme de qualité. Bien sûr, Netflix a des tonnes de contenu de haute qualité. Mais il y a aussi tellement de remplissage, et les abonnés l’ont certainement remarqué ces derniers temps. Il suffit de regarder les derniers numéros d’abonnés trimestriels de Netflix et vous verrez de quoi nous parlons.

HBO Max, d’autre part, est devenu connu pour son contenu de haute qualité. Certains diront que le dernier service de streaming de HBO offre le meilleur du meilleur. Et c’est particulièrement vrai si vous voulez voir les derniers et les plus grands films à succès. Vous ne pouvez jamais trouver de nouvelles sorties en salles sur Netflix. Pendant ce temps, certains des plus grands films de l’année commencent à être diffusés sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles ! C’est incroyable, et c’est en partie la raison pour laquelle le débat HBO Max vs Netflix a vraiment pris de l’ampleur ces derniers temps.

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Nouvelles sorties en salles sur HBO Max

Comme nous l’avons mentionné précédemment, de nouvelles sorties en salles ont frappé HBO Max le même jour, ils sont sortis en salles cette année. Et il y a tellement de grands films sur le calendrier de sortie de HBO Max ce mois-ci. Jetez un œil à ces films à succès :

Réminiscence: en streaming jusqu’au 19 septembre — un thriller psychologique avec Hugh Jackman

Malin: 10 septembre — Le nouveau thriller d’horreur de James Wan

pleurer macho: 17 septembre — le nouveau film de Clint Eastwood dont tout le monde parle

Les nombreux saints de Newark: 1er octobre – c’est la suite très attendue des Sopranos qui n’a pas besoin d’être présentée

Dune: 22 octobre — OMG, OMG, OMG

le roi Richard: 19 novembre — tout le monde parle de Will Smith qui a finalement remporté un Oscar pour son interprétation du père de Vénus et Serena

La matrice : les résurrections: 22 décembre — c’est facilement l’un des films les plus attendus de la décennie

Peux-tu le croire? Tous ces films à succès seront diffusés sur HBO Max le jour même de leur première au cinéma !

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Prix ​​HBO Max

Cela pourrait être un autre point pour HBO Max dans le débat en cours HBO Max vs Netflix. Netflix n’a cessé d’augmenter ses prix ces dernières années. En fait, je pense avoir subi une augmentation de prix Netflix quatre fois depuis que je suis devenu abonné. C’est fou. Pendant ce temps, HBO Max est bloqué au même prix depuis son lancement. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. Après son premier lancement, la société a en fait ajouté un nouveau plan HBO Max plus abordable à son portefeuille !

Forfaits HBO Max

Sans publicité : 14,99 $/mois ou 149,99 $/an Avec publicités : 9,99 $/mois ou 99,99 $/an

Quelle est la différence?

Les deux plans comprennent :

Plus de 13 000 heures de contenu que vous pouvez diffuser sur n’importe quel appareil Streaming HD Tous les films et séries originaux bien-aimés de HBO Programmation originale exclusive (appelée « Max Originals ») Des tonnes de contenu de studios tels que Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Films classiques, et plus

En plus de tout cela, cependant, les 14,99 $ Forfait sans publicité HBO Max comprend :

Les premières de films Warner Bros. que vous pouvez diffuser le jour même de leur sortie en salles Diffusion 4K pour certains titres Téléchargez des émissions et des films à regarder hors ligne Diffusez en Amérique latine et dans les Caraïbes tout en voyageant

A noter également, le 9,99 $ Forfait HBO Max avec publicités comprend :

Publicités avant et pendant certains films et émissions de télévision Diffusion HD uniquement Aucun téléchargement Diffusion dans votre pays d’origine uniquement

Quelle que soit votre position sur le débat HBO Max vs Netflix, une chose est sûre. HBO Max est un service indispensable si vous êtes un fan de HBO ou un fan de contenu de qualité en général. Inscrivez-vous certainement maintenant!

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.