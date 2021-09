Voir tous les looks de mode du tapis rouge des Emmys 2021

Il est temps pour le petit écran de recevoir une très grande fête.

Les Emmy Awards 2021 sont là, et vos stars préférées aux heures de grande écoute de la télévision en réseau et des plateformes de streaming se réunissent pour célébrer le meilleur travail de l’année dernière, alors que la plupart d’entre nous regardaient encore plus d’émissions que d’habitude.

Hébergé par Cédric l’Animateur, la télédiffusion en direct de trois heures se tiendra principalement à l’extérieur à The Event Deck à LA Live. Avec des précautions contre la pandémie en place, vos stars préférées sont prêtes pour une nuit sûre mais passionnante à venir.

Pour commencer, tous les regards sont tournés vers la catégorie Série dramatique exceptionnelle, dans laquelle Régé-Jean Page et le casting de Bridgerton affrontera The Handmaid’s Tale, The Crown et This Is Us.

Quant à la catégorie Série comique exceptionnelle, les fans applaudissent Jason Sudeikis et le casting de Ted Lasso. Dans le même temps, ils sont confrontés à une concurrence féroce de la part de la méthode Kominsky, de Pen15 et de Cobra Kai.