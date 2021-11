Voir tous les looks mode du tapis rouge des CMA Awards 2021

Dépoussiérez ce chapeau de cowboy et ramassez ces bottes de cowboy. Il y a une fête à Nashville.

Au cas où vous ne l’auriez pas déjà deviné, les CMA Awards 2021 ont eu lieu le 10 novembre et les plus grands noms de la musique country se sont réunis pour une soirée de mode, de récompenses et plus encore.

Diffusée en direct depuis la Bridgestone Arena, la télédiffusion a présenté 20 performances inoubliables d’artistes comme Jason aldéan et Carrie Underwood, Keith Urbain, Thomas Rhett et Miranda Lambert.

Quant aux nominés, Église Éric et Chris agrafé a ouvert la voie avec cinq nominations, dont celle de l’artiste de l’année. Pour ne pas être en reste, Gabby Barrett a remporté un nombre impressionnant de quatre hochements de tête tels que le nouvel artiste de l’année.

Et il est impossible de ne pas mentionner Luc bryan, qui a servi d’hôte de la soirée. Tout peut arriver lorsque le juge d’American Idol est avec ses amis les plus proches. « C’est un moment de pincement pour moi ! » Luke a déjà partagé sur Instagram. « Ne manquez pas la plus grande soirée de la musique country. »