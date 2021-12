Voir tous les looks mode du tapis rouge des People’s Choice Awards 2021

Il est temps de terminer 2021 sur une note festive !

Après avoir compté des millions de votes de fans du monde entier, les gagnants des People’s Choice Awards 2021 ont finalement été révélés.

Comme annoncé précédemment, Halle Berry a reçu le prix Icône de 2021 et Dwayne The Rock Johnson accepté le prix du champion du peuple avec l’aide d’un merveilleux survivant de Make a Wish. Kim Kardashian est monté sur scène pour recevoir le Fashion Icon Award tout en Christina Aguilera a reçu le tout premier Music Icon Award des PCA.

Pour ce qui est des autres catégories, des stars comme Ellen Degeneres et Scarlett Johansson se sont également avérés être des gagnants méritants.

Hébergé par Saturday Night Live’s Kenan Thompson, la fête de cette année a également présenté des performances musicales de Christina, SA et chanteuse country Blake Shelton.

Mais aucune remise de prix n’est complète sans parler de la mode ! Vos chanteurs, acteurs, musiciens et stars préférés sont arrivés au Barker Hanger à Santa Monica dans leurs plus beaux atours.