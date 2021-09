Voir tous les looks tendance du tapis rouge du gala du Met 2021

Mesdames et messieurs, c’est l’heure du défilé le plus en vogue de New York.

Après beaucoup d’anticipation – et un retard d’un an en raison de la pandémie de coronavirus – le gala du Met 2021 s’est tenu le 7 septembre. 13 avec les plus grandes stars d’Hollywood qui se présentent et se présentent pour un événement sûr et fabuleux.

Bien que la liste des invités ait été plus petite pour suivre les protocoles de sécurité, bon nombre de vos acteurs, chanteurs, athlètes et pros du tapis rouge préférés ont assisté à l’événement étoilé.

Pour commencer, Timothée Chalamet, Billie Eilish, poète Amanda Gorman et star du tennis Naomi Osaka ont été les coprésidents de l’événement, tandis que le designer et cinéaste Tom Ford, responsable Instagram Adam Mosseri et Vogue Anna Wintour détenait le titre de chaire d’honneur.

Le thème de cette année était un hommage à l’évolution de la mode américaine et une célébration du rôle des labels américains dans la défense de la durabilité, de la diversité et de l’inclusion.

Et oui, l’invitation du Met Gala indiquait que le code vestimentaire était « l’indépendance américaine ». Dans cet esprit, de nombreux experts de la mode ont prédit de nombreux créateurs américains, des looks de maquillage patriotiques et des paillettes scintillantes. Alors avaient-ils raison sur l’argent?