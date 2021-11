Voir tous les moments épiques et candides des American Music Awards 2021

En ce qui concerne les American Music Awards, ce sont les photos que vous voulez voir.

L’une des plus grandes soirées musicales a débuté le dimanche 21 novembre au Microsoft Theater de Los Angeles — et avec Cardi B en tant qu’hôte pour la première fois, vous feriez mieux de croire que c’était une nuit à ne pas manquer. bts, chat doja et Megan toi étalon a mené le peloton des gagnants cette année avec trois statues chacune tandis que les fans ont eu des sérénades inoubliables de la part de Sonique de soie, Jennifer Lopez et Olivia Rodrigo. De plus, il y avait la dose majeure de nostalgie New Kids On The Block et Nouvelle édition a donné aux fans une performance épique de medley.

Inutile de dire que la musique ne manquait pas – et avec d’innombrables appareils photo pour capturer chaque instant – les images ne manquaient pas pour se souvenir de tout.

De la mode audacieuse aux selfies rapides, il y avait quelque chose à voir à chaque tournant. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole.