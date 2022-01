Voir tous les snobs et surprises des nominations aux Golden Globes 2022

Que la saison des surprises des remises de prix commence !

Le 13 décembre, de nombreux acteurs et actrices se sont réveillés en apprenant qu’ils étaient nominés pour un Golden Globe 2022.

Comme prévu, des émissions telles que Ted Lasso, Squid Game, Succession et Hacks ont reçu une poignée de nominations, dont la meilleure série télévisée. De plus, les films Don’t Look Up et King Richard ont été honorés du prix du meilleur film. D’autres, eh bien, ils ont eu des nouvelles moins festives.

De l’autre côté, Only Murders in the Building se démarque Selena Gomez et grande dame Meryl Streep reçu peu ou pas d’amour le jour des nominations.

Les Golden Globes 2022, qui se tiendront le 9 janvier 2022, devraient être différents au cours de l’année à venir. Divers acteurs et autres créatifs prévoient de boycotter la cérémonie en raison des efforts insuffisants de la Hollywood Foreign Press Association pour lutter contre la diversité des membres au sein de l’organisation. De plus, NBC a refusé de diffuser la cérémonie de 2022.

La HFPA, cependant, affirme avoir mis en œuvre des changements radicaux de haut en bas qui traitent de l’éthique et du code de conduite, de la diversité, de l’égalité et de l’inclusion.