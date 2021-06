Voir toute la vie en une seconde change notre idée du temps

14/06/2021 à 8h00 CEST

Par Steve Taylor

À l’âge de 16 ans, alors que Tony Kofi était apprenti constructeur à Nottingham, il est tombé du troisième étage d’un immeuble. Le temps sembla ralentir énormément et il vit une série complexe d’images devant ses yeux.

Comme elle l’a décrit : « J’ai vu beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête : des enfants que je n’avais même pas encore eus, des amis que je n’avais jamais vus mais qui sont maintenant mes amis. Ce qui m’a vraiment marqué, c’est de jouer d’un instrument. Puis Tony a atterri sur la tête et a perdu connaissance.

À son retour à l’hôpital, il se sentait comme une personne différente et ne voulait pas retourner à son ancienne vie. Au cours des semaines suivantes, les images n’ont cessé de surgir dans son esprit. Il a estimé qu’ils lui « montraient quelque chose » et que les images représentaient son avenir.

Plus tard, Tony a vu une image d’un saxophone et l’a reconnu comme l’instrument qu’il s’était vu jouer. Il a utilisé l’argent de son indemnisation pour l’accident pour en acheter un. Aujourd’hui, Tony Kofi est l’un des musiciens de jazz les plus titrés du Royaume-Uni, ayant remporté les BBC Jazz Awards à deux reprises, en 2005 et 2008.

Bien que la croyance de Tony qu’il ait vu son avenir soit rare, il n’est pas rare que les gens rapportent avoir été témoins de plusieurs scènes de son passé lors d’urgences d’une fraction de seconde. Après tout, c’est de là que vient l’expression « ma vie a passé devant mes yeux ».

Mais qu’est-ce qui explique ce phénomène ? Les psychologues ont proposé un certain nombre d’explications, mais je dirais que la clé pour comprendre l’expérience de Tony réside dans une interprétation différente du temps lui-même.

Quand la vie passe devant nos yeux

L’expérience de la vie qui défile devant les yeux est rapportée depuis plus d’un siècle. En 1892, un géologue suisse du nom d’Albert Heim est tombé d’une falaise en escaladant une montagne. Dans son récit de la chute, il a écrit que c’était « comme si sur une scène lointaine, toute ma vie passée s’était jouée dans de nombreuses scènes & rdquor ;.

Plus récemment, en juillet 2005, une jeune femme nommée Gill Hicks était assise près d’une des bombes qui ont explosé dans le métro de Londres. Dans les minutes qui ont suivi l’accident, elle était au bord de la mort où, comme elle le décrit : « ma vie a passé devant mes yeux, clignant des yeux à travers chaque scène, chaque moment heureux et triste, tout ce que j’ai fait, dit, vécu & rdquor ;.

Dans certains cas, les gens ne voient pas une revue de leur vie entière, mais plutôt une série d’expériences et d’événements passés qui ont une signification particulière pour eux.

Expliquer les revues de vie

Peut-être étonnamment, étant donné sa fréquence, «l’expérience de révision de vie & rdquor; très peu a été étudié. Une poignée de théories ont été avancées, mais elles sont naturellement provisoires et plutôt vagues.

Par exemple, un groupe de chercheurs israéliens a suggéré en 2017 que les événements de notre vie peuvent exister comme un continuum dans notre esprit et peuvent apparaître dans des conditions extrêmes de stress psychologique et physiologique.

Une autre théorie est que, lorsque nous sommes proches de la mort, nos souvenirs “téléchargent & rdquor; soudain, comme le contenu d’un bocal qu’on y jette. Cela pourrait être lié à une “désinhibition corticale” – une rupture des processus de régulation normaux dans le cerveau – dans des situations très stressantes ou dangereuses, provoquant une “cascade” d’impressions mentales.

Mais le bilan de vie est généralement rapporté comme une expérience sereine et ordonnée, complètement différente de la cascade chaotique d’expériences associées à la désinhibition corticale.

Et aucune de ces théories n’explique comment il est possible qu’une telle quantité d’informations, dans de nombreux cas tous les événements de la vie d’une personne, se manifeste en quelques secondes et, souvent, en beaucoup moins de temps.

Penser à l’espace-temps

Une autre explication consiste à considérer le temps comme un sens « spatial ». Notre vision du temps de bon sens est comme une flèche se déplaçant du passé à travers le présent vers le futur, où nous n’avons qu’un accès direct au présent. Mais la physique moderne a mis en doute cette simple vision linéaire du temps.

En fait, depuis la théorie de la relativité d’Einstein, certains physiciens ont adopté une vision « spatiale » du temps. Ils soutiennent que nous vivons dans un « univers en blocs & rdquor; statique, dans lequel le temps se prolonge dans une sorte de panorama où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément.

Le physicien moderne Carlo Rovelli, auteur du best-seller The Order of Time, soutient également que le temps linéaire n’existe pas en tant que fait universel. Cette idée reflète la vision du philosophe Emmanuel Kant, qui soutenait que le temps n’est pas un phénomène objectivement réel, mais une construction de l’esprit humain.

Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes peuvent revoir les événements de toute leur vie en un instant. De nombreuses recherches antérieures, y compris la mienne, ont suggéré que notre perception normale du temps est simplement le produit de notre état de conscience normal.

Dans de nombreux états altérés de conscience, le temps ralentit si considérablement que les secondes semblent se transformer en minutes. C’est une caractéristique commune des situations d’urgence, ainsi que des états de méditation profonde, des expériences de drogues psychédéliques et lorsque les athlètes sont “dans la zone”.

Les limites de la compréhension

Mais qu’en est-il des visions apparentes de Tony Kofi sur son avenir ? Avez-vous vraiment aperçu des scènes de votre vie après la mort ? Vous êtes-vous vu jouer du saxophone parce que d’une manière ou d’une autre votre avenir en tant que musicien était déjà établi ?

De toute évidence, il existe des interprétations banales de l’expérience de Tony. Peut-être, par exemple, est-il devenu saxophoniste simplement parce qu’il s’est vu en jouer dans sa vision. Mais je ne pense pas qu’il soit impossible pour Tony d’envisager des événements futurs.

Si le temps existe vraiment dans un sens spatial, et s’il est vrai que le temps est une construction de l’esprit humain, alors peut-être que d’une manière ou d’une autre les événements futurs sont déjà présents, tout comme les événements passés sont toujours présents.

C’est vrai que c’est très difficile à comprendre. Mais pourquoi tout devrait-il avoir un sens pour nous ? Comme je l’ai suggéré dans un livre récent, il doit y avoir certains aspects de la réalité qui dépassent notre compréhension. Après tout, nous ne sommes que des animaux, avec une conscience limitée de la réalité. Et peut-être plus que tout autre phénomène, cela est particulièrement vrai au fil du temps.

