Voir toutes les célébrités arrivant pour le mariage étoilé de Paris Hilton

Quatre fiançailles et un mariage plus tard, Paris Hilton est une femme mariée !

La star de télé-réalité et icône de la mode l’a rendue heureuse pour toujours lorsqu’elle s’est mariée avec son partenaire de deux ans, Carter Reum, lors d’une cérémonie étoilée à Los Angeles le jeudi 11 novembre.

Paris, 40 ans, a invité le who’s who d’Hollywood pour aider les jeunes mariés à célébrer leur amour dans un domaine à Bel-Air, avec la liste des invités comprenant Emma Roberts, Evan Ross, Bébé Rexha et plus d’amis.

Elle et Carter se sont fiancées en février avant la Saint-Valentin, et même si ce n’est pas la première fois qu’elle est proposée, il est clair qu’elle a trouvé celui-là.

« Cette dernière année avec COVID a accéléré tellement de choses. En tant que personne qui voyageait constamment, j’ai eu la chance de rester à la maison et de réévaluer ce qui était important pour moi. Ma relation et le temps que j’ai passé avec Carter étaient un cadeau », a déclaré Paris précédemment. Personnes. « Je suis excité pour notre prochain chapitre. »