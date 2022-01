Voir toutes les icônes d’Hollywood recevant le traitement biopic

Hollywood ne peut s’empêcher de tomber amoureux, de chanter sous la pluie et de prendre son petit-déjeuner chez Tiffany.

Bien sûr, c’est l’ère de la folie Marvel (de WandaVision à Hawkeye) et des redémarrages et des retrouvailles des années 2000 (en vous regardant, Gossip Girl, Gilmore Girls, Friends et Sex and the City).

Mais vos célébrités préférées tournent également leur attention vers l’âge d’or d’Hollywood comme prochaine source d’inspiration, braquant les projecteurs sur les légendes de la musique et du cinéma. Donc, si vous avez l’impression que tout le monde joue soudainement des icônes tardives des années 50, 60, 70 et 80, vous avez raison.

Sensations de chant dont Whitney Houston, Aretha Franklin et Elvis Presley reçoivent une cure de jouvence de film, joué par Naomi Ackie, Jennifer Hudson et majordome d’Austin, respectivement.

Tom Holland et Chris Evans sautent tous les deux de leurs rôles de super-héros Marvel et atterrissent dans le passé, jouant les pionniers de la musique de film Fred asstaire et, semble-t-il, Gene Kelly.

Pour ce qui est de Nicole Kidman et Rooney mara, ils ont chacun profité de l’occasion pour réimaginer une femme de premier plan décédée. Nicole vient de révéler son interprétation comme Boule de Lucille sur Être le Ricardos avec Javier Bardem, alors que la nouvelle annonçait que Rooney jouerait le vainqueur bien-aimé d’EGOT Audrey Hepburn.