Voir toutes les photos élégantes du voyage à New York de Meghan Markle et du prince Harry

Le couple masqué a rencontré des étudiants et Megan a lu son livre pour enfants The Bench, inspiré par la relation de Harry avec leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 2, à un groupe d’élèves de deuxième année réunis à l’extérieur.

“J’ai écrit ceci quand nous venons d’avoir notre petit garçon”, a-t-elle déclaré, selon plusieurs médias, “et je ne l’ai lu à aucun autre enfant que vous.”

Megan, qui a célébré sa baby shower lors d’un voyage en solo à New York lorsqu’elle était enceinte d’Archie en 2019, portait un manteau bordeaux et un haut, un pantalon et des escarpins assortis pour la visite. Son mari, qui a visité la ville plusieurs fois par lui-même lorsqu’il travaillait dans la famille royale, portait un polo bleu marine et des kakis.