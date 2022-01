Voir toutes les premières Netflix du 3 au 9 janvier

Netflix : Connaître toutes ses premières du 3 au 9 janvier

Nous avons commencé 2022 et avec lui de nouveaux premières au sein de la célèbre plateforme Netflix comme El paramo, Rebelde et plus encore lors de cette première semaine du 3 au 9 janvier.

Comme d’habitude le dimanche, nous vous apportons le Avance des premières qui atteindront les différentes plateformes de vidéo à la demande.

C’est ainsi que commence ce nouveau cycle de 2022, nous commençons par les premières de Netflix, une plate-forme qui se simplifie et qui nous apporte quelques sorties en ces sept jours.

Cependant, parmi eux, nous avons la série Rebelde, un feuilleton pour la jeunesse qui a inspiré deux versions dans différents pays, et El Paramo, une histoire d’horreur qui nous gardera scotché au canapé.

Alors sans plus tarder, voici toutes les premières de cette semaine du 3 au 9 janvier :