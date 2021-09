Voir toutes les représentations de Cendrillon au fil des ans

Stanley était le modèle vivant et a fourni la voix de l’héroïne titulaire et Woods a chanté dans le classique d’animation Disney de 1950, Cendrillon.

Stanley a également été le modèle vivant de la princesse Aurora dans Sleeping Beauty et Anita dans 101 Dalmatians, après quoi elle s’est retirée du show business. (Dans une note totalement indépendante, elle a été brièvement mariée à Johnny Stampanato, garde du corps et exécuteur du gangster de Los Angeles, Mickey Cohen. Stampanato puis daté Lana Turner et a été poignardé à mort en 1958 par la fille adolescente de Turner, Grue Cheryl. Cheryl a revendiqué la légitime défense, affirmant que Stampanato avait attaqué sa mère lorsqu’elle est intervenue et qu’il a été jugé qu’il s’agissait d’un homicide justifiable.)

Woods était ami avec les auteurs-compositeurs de Cendrillon Mack david et Jerry Livingston, qui a ensuite demandé si elle enregistrerait quelques-unes des chansons qu’ils avaient composées pour le film. Walt Disney entendu les démos et lui a offert le travail. Elle a été nommée Légende Disney en 2003.

“J’ai adoré faire le personnage”, a déclaré Woods au Houston Chronicle en 2005. “Quand mon père a vu le film, il a dit qu’il me voyait dans les expressions faciales, les mouvements de la main et les manières. Marc Davis, qui a animé [my character], me regardait enregistrer et ramasser des choses. “