Voir Tracee Ellis Ross recréer une photographie emblématique de Diana Ross

Tracee Ellis Ross vient de rendre hommage à sa mère, la seule et unique Diana Ross. L’actrice Black-ish s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle portant une magnifique robe licou jaune perlée que sa mère portait lors d’une séance photo des décennies auparavant.

Dans les deux images, la mère et la fille portaient leurs cheveux bouclés emblématiques lissés dans un chignon chic et ont opté pour un fard à paupières fumé et un rouge à lèvres couleur vin pour leur glam coordonné.

“Maman n°1”, a écrit Tracee en légende de sa première photo.

ALAMY

“No. 2: ME”, a-t-elle légendé la deuxième image, montrant sa récréation. Tracee a partagé un troisième instantané, se montrant levant les bras en l’air et riant. “N°3 : CLOUÉ !!” a écrit l’actrice.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

En novembre dernier, tout en acceptant l’honneur d’être nommée icône de la mode aux People’s Choice Awards, Tracee a expliqué comment sa mère avait influencé son amour de la mode au fil des ans.

“De toute évidence, je dois remercier l’icône elle-même, ma mère, non seulement pour son excellent rôle parental… mais aussi pour son exemple, son sens du style, sa garde-robe épique et son glamour qui m’ont fait découvrir le pouvoir de la mode”, a déclaré Tracee. lors de son discours. “Après qu’elle ait terminé un spectacle et que le rideau tombe, je montais sur scène comme une petite fille et je ramassais toutes les perles qui étaient tombées de ses robes scintillantes afin que je puisse avoir des morceaux de la magie, des graines de la des rêves de mode que je cultivais pour moi-même.”

Tracee a également exprimé à BAZAAR.com en juin qu’expérimenter son style – et montrer ses tenues sur les réseaux sociaux – lui a apporté de la joie après l’année émotionnellement éprouvante qu’était 2020.

“[Sharing my outfits] est une façon de mettre la joie en action pour moi. Quand je m’habille, je me dis : ‘Ah, je l’aime bien, je me souviens d’elle !’ Elle s’est un peu perdue “, a déclaré Tracee. revenir dans le monde et m’habiller pour ça – j’ai raté cette partie de ma vie. “

Bianca Betancourt Rédactrice associée Bianca Betancourt est rédactrice associée chez HarpersBAZAAR.com où elle couvre l’actualité des célébrités, la culture pop et bien sûr, les activités de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io