Voir un aperçu d’Adele interprétant le morceau de James Bond ‘Skyfall’ pour Oprah Winfrey CBS Special

Adele revient bientôt avec de nouvelles chansons et un nouvel album, mais cela ne veut pas dire qu’elle hésite à regarder en arrière et à interpréter ses succès passés. La chanteuse fera exactement cela dans l’émission spéciale de CBS, Adele One Night Only, la chanteuse interprète « Skyfall », la chanson titre de James Bond qui a valu à Adele un Oscar. Avant les diffusions spéciales du dimanche 14 novembre à 20 h 30 HE, vous pouvez jeter un coup d’œil à Adele interprétant « Skyfall » dans un aperçu exclusif pour PopCulture.com. Adele One Night Only sera également disponible en streaming sur Paramount+ après sa diffusion initiale.

Adele One Night Only sera diffusé quelques jours seulement avant la sortie du nouvel album d’Adele, 30, le vendredi 19 novembre. L’album comprend le premier single « Easy on Me », qui a déjà battu des records sur Spotify et atteint des sommets dans 25 pays. . Un enregistrement de la chanson avec la star de la musique country Chris Stapleton sera exclusif à l’édition Target. C’est le premier album d’Adele depuis la sortie de 25 en 2015.

L’émission spéciale CBS comprendra des performances de nouvelles chansons de 30, ainsi que des performances de succès de 19 (2008), 21 (2011) et 25. Adele s’est également assise pour une interview avec Oprah Winfrey, emmenant l’hôte et les téléspectateurs sur un tour à travers les histoires derrière ses nouvelles chansons et sa vie depuis son divorce avec Simon Konecki. Dans un autre aperçu exclusif pour PopCulture.com, Adele a déclaré à Winfrey qu’il y aurait une « charge de blagues sales » pendant la spéciale. « Être à LA également, où j’ai dû en quelque sorte récupérer de tout ce qui s’est passé dans ma vie ces dernières années. C’était le spectacle parfait », a déclaré Adele à propos du concert présenté dans l’émission spéciale.

La spéciale s’ouvre de manière appropriée avec « Hello », qui est devenu un succès international en 2015. « Je vais toujours commencer par » Hello « », a déclaré Adele à Winfrey dans un autre clip exclusif pour PopCulture.com. « Ce serait un peu bizarre si c’était à mi-parcours du tournage, vous savez ? Alors oui, je commence par ça. » Adele a écrit « Hello » avec l’auteur-compositeur et producteur Greg Kurstin, qui a également collaboré avec Adele pour « Easy on Me ».

Quant à « Skyfall », la chanson est sortie en octobre 2012 et a été écrite avec Paul Epworth. Adele et Epworth ont partagé un Oscar pour la chanson, ce qui en fait le premier thème de James Bond à remporter le prix de la meilleure chanson originale. Sa performance à la 85e cérémonie des Oscars était la première fois qu’elle la chantait en direct. « Skyfall » était également le dernier single d’Adele avant qu’elle ne fasse attendre les fans trois ans jusqu’à la sortie de « Hello ».

Dans une interview accordée à Vogue, Adele a révélé qu’elle était « gravement enceinte » de son fils Angelo lorsqu’elle a enregistré « Skyfall ». C’est la seule chanson qu’elle a enregistrée pendant sa grossesse, ce qui, selon elle, était la raison pour laquelle sa « voix était beaucoup plus basse » lorsqu’elle l’a enregistrée. « Il détestait aussi quand je chantais les notes aiguës, il me donnait des coups de pied en quelque sorte », a-t-elle déclaré à propos d’Angelo.