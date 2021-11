Voir Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson en tant que premières dames

Salut au nouveau chef de la ville.

Le lundi 8 novembre, Entertainment Weekly a dévoilé un premier aperçu de Viola Davis, michelle pfeiffer et Gillian Anderson devenir les femmes les plus célèbres de la Maison Blanche.

Dans les photos exclusives du nouveau spectacle The First Lady, Davis joue Michelle obama dans la série Showtime dont la première est prévue au printemps 2022. Pfeiffer et Anderson se présentent également au 1600 Pennsylvania Ave. jouant des icônes réelles de Washington, DC Betty Ford et Eleanor Roosevelt.

Le nouveau drame politique de Showtime retracera la vie de ces personnages historiques importants dans la série limitée de Crash showrunner Cathy Schulman et le réalisateur de The Undoing Bière Susanne.

Dans une publication Instagram de Showtime, nous voyons Davis vêtue d’une robe rouge imitant le célèbre sourire de Michelle O. alors qu’elle se tient fièrement à côté de président Obama (OT Fagbenlé) alors qu’il serre la main dans ce qui semble être les grandes salles de la Maison Blanche.

Oscar et Emmy – l’actrice primée Davis, qui produit également la série d’anthologies, a déclaré à EW: « Je me sens très protecteur envers Michelle. C’est notre travail en tant qu’acteurs de ne pas juger qui nous incarnons, mais j’ai fini par penser qu’elle est juste dope. «