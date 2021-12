Voir Zendaya et Tom Holland aborder adorablement leur différence de taille

Spider-Man peut toujours compter sur son MJ pour l’attraper, littéralement !

Lorsque Tom Holland et Zendaya ont poursuivi leur presse le 3 décembre avec une apparition dans le Graham Norton Show, Les stars de Spider-Man: No Way Home ont raconté l’histoire hilarante sur la façon dont une cascade en particulier est devenue plus compliquée en raison de leur différence de hauteur de deux pouces.

Zendaya a expliqué comment la cascade – qui simule l’atterrissage du couple sur un pont – est censée se terminer avec Tom (alias Spider-Man) la plaçant doucement au sol. Cependant, en raison de ses jambes plus longues, c’est l’actrice de 5 pieds 10 pouces qui atterrit en premier.

« J’allais atterrir avant lui », a déclaré la jeune femme de 25 ans à l’hôte, tandis que Tom gloussait à côté d’elle. C’est alors que l’actrice a exhorté son petit-ami à raconter la suite de l’histoire. « Alors Zendaya atterrirait », a ajouté Tom, 5 pieds 8 pouces. « Et je suis le super-héros, je suis censé avoir l’air cool. Et j’atterrisais et mes pieds se balançaient sous moi et ensuite elle m’attrapait. »