Voir Zoë Kravitz et Channing Tatum célébrer leur premier Halloween ensemble

Zoé Kravitz et Channing tatumL’inoubliable costume de couple d’Halloween fait parler d’eux par beaucoup de gens.

Le duo, qui a célébré son premier Halloween ensemble cette année, a tous deux partagé un aperçu de leur histoire Instagram le lundi 1er novembre d’eux-mêmes canalisant Robert de niro et Jodie adoptiveles personnages de Martin ScorseseLe film classique de 1976 Taxi Driver.

Dans l’image que les deux ont publiée, Channing a dépeint Travis Bickle avec une veste verte et un jean, ainsi qu’un faux mohawk et du sang de costume sur son visage. De son côté, Zoë est partie avec un chapeau blanc souple, un crop top fleuri et un short rouge pour devenir Iris Steensma.

L’acteur de 41 ans de Magic Mike a publié un certain nombre d’autres photos de leur soirée sur son histoire Instagram, y compris une photo en solo de lui-même qu’il a étiquetée « Travis », suivie de l’un des Big Little Liars de 32 ans. étoile que j’ai étiquetée « Iris ».

C’est la première fois que Zoë partage une photo du couple, tandis que Channing a publié une photo sur les réseaux sociaux montrant lui-même et la vedette de Mad Max: Fury Road en septembre.