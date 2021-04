Voitures, bijoux, célébrité … la vie de Tyler Herro inquiète à Miami

Le plus jeune joueur à avoir débuté une finale NBA ou la recrue avec le plus de triples en playoffs (48) et en finale (11), Tyler Herro a fait sa marque sur la bulle d’Orlando. Après une saison régulière exceptionnelle (13,5 points, 4,1 rebonds et 2,2 passes), il a enlevé sa camisole de force dans une chaleur sujette à elle. Ils se sentaient capables de tout et étaient à quelques Lakers de l’atteindre. Après une telle explosion, cette campagne s’est présentée comme le théâtre de sa consolidation, celle qui séduit la force des cascades de talents. Pour le moment, il court à mi-chemin. Son parcours n’est pas mal, mais le public s’est habitué à l’exceptionnel et l’exceptionnel n’est pas devenu la norme. La dalle d’irrégularité s’est installée sur lui et, s’il est vrai que ses chiffres ne diffèrent pas excessivement des précédents, étant encore meilleurs (14,8 points, 4,9 rebonds et 3,4 passes), les sensations ne sont pas différentielles de joueur, là où il avait déjà été placé. Leurs pourcentages ont chuté (de 38,9% en triple à 33,1%) et les statistiques des éliminatoires prometteuses semblent que, alors que le prochain tour se rapproche, ils s’éloignent. Au cours des trois derniers matchs, il est resté à 6 points avec 18,2% de longue distance; à Orlando, contre les meilleurs, il a atteint 16 points, 5,1 rebonds et 3,7 passes décisives avec des pourcentages de 43,3% et 37,5%.

À Miami, il y a de l’inquiétude. Herro est l’un de ses principaux paris. Dans le dernier marché, lorsque son nom a été placé dans l’arène médiatique comme une pièce potentiellement précieuse pour des échanges importants, il n’y avait pas la moindre intention de procéder. Une chose n’enlève pas l’autre. Au contraire, cela y mène. Plus il y a de talent, plus il faut en prendre soin, ils doivent réfléchir; et, à ce jour, on ne sait pas comment. Dans le podcast Inside the Paint, le journaliste Ethan Skolnick, spécialisé dans le Heat, met en garde contre une certaine méfiance de la franchise envers la vie extra-sportive du jeune joueur. “Tout le monde a droit à sa propre vie personnelle et nous n’essayons pas d’en parler. Et, écoutez, avec le meilleur joueur de l’histoire de Miami Heat, il y avait beaucoup de choses que nous savions et dont nous ne parlions pas. C’est juste la forme dans laquelle cela se développe En fin de compte, l’équipe commence à avoir un certain niveau d’inquiétude. Dans ce cas particulier, il est inquiet depuis des mois. Ils étaient préoccupés par les joueurs à l’époque des Big Three, oui; mais ce cas est différent, car il a 21 ans“, explique dans les déclarations recueillies par Dan Feldman, de NBC Sports.

Miami ne se cache pas des projecteurs et des flashs. Sans aller plus loin, cette année, la ville a été proclamée la plus glamour des États-Unis par plusieurs portails spécialisés. Danger pour les plus jeunes, même si cela semble cliché (qui, bien souvent, cache quelque chose de la vérité). La renommée et le succès ont toujours été difficiles à combiner avec la précocité. Et il y a eu de nombreuses courses. Selon les deux journalistes, Herro a «embrassé la célébrité». Et il ne le cache pas. Dans une interview accordée au magazine GQ il y a un peu plus d’un an, il n’a eu aucun problème à avouer à quoi son premier million de dollars avait été dépensé. «La première chose que j’ai achetée, je pense, était un sac Gucci pour ma mère. J’étais à New York seul avec des amis, je l’ai vu dans le magasin et je l’ai acheté pour 5 000 $», raconte-t-il tout d’abord. «J’ai acheté deux voitures, une Jeep puis une Mercedes. J’ai acheté cette dernière au Kentucky et ils l’ont expédiée ici, 200 000 $ au total. La Jeep, un Wrangler personnalisé, décapotable, 60 000 $., est toujours sur votre liste d’achats. À cela, il ajoute 85000 $ en vêtements, 20000 en chef personnel, 80000 en Porsche pour sa mère, 10000 en restaurant, 40000 en camion GMC pour son père, 10000 en œuvres d’art, 30000 en bijoux ou 10000 en lunettes.

Jimmy Butler comme tuteur

Herro n’est pas le seul basketteur, ou athlète professionnel, à évoluer entre tant de luxes. Le cibler directement et de manière destructive serait injuste et contre-productif. À Miami, ils savent. Comme l’indique Ethan Skolnick lui-même, à l’époque de Dwyane Wade, LeBron James et Chris Bosh, les exploits sportifs qui sont venus, devaient déjà être combinés à de fortes doses de célébrité. Jimmy Butler, maintenant aux côtés de Tyler on the Heat, a toujours été critiqué pour son comportement, traditionnellement lié à une grande quantité d’ego, à la fois sur et hors piste, en particulier à son époque avec les Bulls. Petit à petit, et avec Disney comme lieu de la dépossession finale, il est passé d’ennemi en héros, toujours à sa manière. “Maintenant, tout le monde a une perspective différente sur qui je suis en tant que personne et en tant que coéquipier, et je suis le même depuis que je suis devenu quelqu’un”, a-t-il déclaré lors des premières semaines de cette saison. Son éthique de travail est incontestable. Un qui, comme il l’a indiqué dans le même entretien, également accordé à GQ, il essaie de transmettre à sa fille tous les jours. Et, sûrement, son «filleul»: Tyler Herrro.