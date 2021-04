Voitures d’occasion sur la voie rapide

Le marché des voitures d’occasion travaille actuellement sur un modèle phygital, car le toucher et la sensation font toujours partie intégrante de l’achat.

Par Sheena Sachdeva

Alors que les consommateurs préfèrent des solutions de mobilité plus personnelles mais abordables pendant la pandémie, le marché des voitures d’occasion en ligne connaît une adoption accrue. Les marchés et plates-formes de voitures d’occasion en ligne ont connu une croissance de 17 à 18% au cours de l’exercice 21, selon Deloitte. Certains des principaux acteurs de ce segment, tels que Mahindra First Choice Wheels, Cars24, CarWale et CarDekho, ont fait des percées sur les marchés ruraux en lançant des concessions et des franchises, marquant la transition vers les ventes en ligne et sans contact au cours de l’année écoulée.

Selon un rapport d’Indian Blue Book, un guide de tarification en ligne des véhicules, le volume de l’industrie des voitures d’occasion a été fixé à 3,9 millions d’unités au cours de l’exercice 21; en FY20, ce nombre était de 1,4 million. Le marché des voitures neuves, quant à lui, aurait connu une décroissance de 36% en glissement annuel, en grande partie en raison du verrouillage national imposé dans la première partie de 2020.

Le rapport indique qu’il y a eu une augmentation de 60 à 70% du nombre de premiers acheteurs de voitures d’occasion au cours de l’exercice 21, et que 73% des consommateurs préfèrent le canal en ligne pour explorer les voitures d’occasion. Ces plates-formes améliorent donc leurs points de contrôle en ligne pour les clients et offrent des options de financement aux concessionnaires et aux utilisateurs finaux.

Se préparer

Cars24 propose désormais des fonctionnalités telles que la vidéo KYC, les inspections à domicile et le crédit instantané. «Malgré une forte concurrence, nous avons assisté à une croissance d’environ 50% au cours de la période pré-Covid. Les clients recherchent une assistance de bout en bout et des options de rachat, mais le marché ne dispose pas de telles fonctionnalités. La fonction NBFC nous a permis d’intégrer profondément et d’améliorer la confiance de nos clients », déclare Kunal Mundra, PDG de Cars India, Cars24. La plate-forme a une politique de remboursement de sept jours sans poser de questions et une couverture de garantie de six mois sur les voitures achetées.

Banwari Lal Sharma, PDG de CarWale & BikeWale, déclare que même si la pandémie a entraîné une baisse de 10 à 15% de la demande de voitures d’occasion, le trafic global pour ce segment sur CarWale a augmenté de 48% en glissement annuel en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. «Nous prévoyons de nous étendre dans 100 villes au cours des trois prochaines années avec un réseau de concessionnaires franchisés et d’adopter un modèle phygital», ajoute Sharma. Sur le marché des voitures d’occasion, les entreprises sont concentrées dans les 20 premières villes, les métros contribuant à 70% du trafic.

Pendant ce temps, Mahindra First Choice Wheels affirme avoir connu une croissance de 20% en FY21 sur sa plate-forme en ligne. Elle a lancé la gestion à distance des concessionnaires, la certification numérique des véhicules ainsi que la garantie et la communication automatisée pour stimuler ses ventes en ligne. «Nous avons mis en œuvre une stratégie à quatre volets, y compris l’expansion de 200 franchisés de voitures d’occasion au cours des 12 derniers mois à travers le pays. Notre approche à guichet unique pour gérer le parcours client a été la plus efficace de toutes », déclare Ashutosh Pandey, directeur général et PDG de Mahindra First Choice Wheels.

Flotte croissante

Le manque de fonds de roulement adéquat a été un obstacle. Mais cela est en train de changer, déclare Rajeev Singh, partenaire et leader automobile de Deloitte Inde. «Les entreprises proposent des idées innovantes pour soutenir les concessionnaires, ce qui rend le marché plus lucratif.» Par exemple, Cars24 a lancé Cars24 Financial Services pour fournir des prêts de véhicules aux clients et une assistance financière à ses partenaires de distribution.

Le marché rural sera un vecteur clé de croissance, déclare Kaushik Madhavan, vice-président – mobilité, Frost & Sullivan. «Avec un nombre accru de modèles reconditionnés et un plus grand nombre de FEO entrant dans cet écosystème, le marché des voitures d’occasion pourrait devenir deux fois plus grand que le marché des voitures neuves d’ici 2024», ajoute-t-il.

