Voitures éphémères : celles qui ont le moins duré dans l’histoire | Moteur

Libérer une voiture est quelque chose qui enthousiasme tout le monde, mais ce n’est pas toujours quelque chose de bon. Soit par excès de cette émotion, par manque d’habileté, pour passer sur l’accélérateur ou directement parce que la personne qui fait la livraison n’est pas particulièrement bien, il y a des voitures qui ont à peine touché l’asphalte et ont déjà été étoilé. Ce sont quelques-uns des les voitures qui ont le moins duré dans l’histoire.

Carnaval de Kia

Ici, c’est la faute du conducteur. Le pauvre Kia ne passe pas une seconde à l’extérieur de la concession avant de s’écraser directement contre le mur devant lui. On ne sait pas à quoi pensait le conducteur, mais il n’essaie pas de changer de direction ou de freiner. Au moins ça n’allait pas très vite, mais l’avant était assez fin.

Ferrari F8 Hommage

Dans une Kia, ça fait mal, mais beaucoup plus dans une Ferrari. Dans ce cas, en outre, qui a eu l’accident avec la voiture est entré dans le pétrin. Et le fait est que le véhicule n’était pas le sien, mais il était à louer, appartenant à la célèbre Royalty Exotic Cars aux États-Unis… et c’était aussi la première fois qu’ils le louaient. Apparemment il est entré en collision avec un rocher alors qu’il roulait à 72 km/h et bien qu’à première vue les dégâts ne semblent pas sérieux, la suspension a été détruite et le châssis a été touché.

Ferrari 488 Pista

Encore une fois, la situation où les mains ne sont pas à la hauteur de la voiture. Dans la vidéo, vous pouvez clairement entendre comment le conducteur ralentit pour que la voiture de sport italienne donne un bon coup de pied … ce qui s’avère trop pour ses capacités : les plus de 700 CV appliqués à l’essieu arrière lui font perdre contrôle, tourne le volant pour tenter de le regagner et s’est retrouvé au milieu d’une forêt.

Jaguar Type F

C’est peut-être le plus douloureux de tous, car le propriétaire n’y était pour rien, il était juste là, à regarder sa nouvelle Jaguar descendre de la remorque lorsqu’un problème de fixation la fit tomber du deuxième étage, heurta le sol d’abord, puis a heurté une Chevrolet Silverado qui est derrière… et qui a également un léger impact sur la Nissan GT-R située derrière elle.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.