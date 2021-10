Voitures fantômes, clowns tueurs, ovnis, plus

Image : Rockstar Games / Vidéos de la série GTA / Kotaku

Grand Theft Auto Online est suffisamment dangereux toute l’année, grâce aux connards et aux motos fusées. Mais maintenant, c’est encore plus dangereux et effrayant, grâce au nouveau contenu sur le thème d’Halloween ajouté au jeu via la dernière mise à jour. Si vous vous dirigez vers GTA Online, soyez à l’affût des ovnis, des voitures fantômes mortelles, des tueurs en série surnaturels effrayants et même des clowns effrayants.

Les voitures fantômes dans GTA Online sont des véhicules fantomatiques qui n’ont pas de conducteur et qui parcourront Los Santos ou la campagne environnante la nuit, traquant les joueurs. Vous ne remarquerez peut-être même pas la voiture fantôme au début. Mais une fois que vous sortez de votre voiture, l’automobile fantomatique acquiert des phares rouges brillants et se couvre de flammes. Ensuite, vous le remarquerez, ce qui est bien, car dans ce mode démoniaque, il essaiera d’écraser n’importe qui à pied. Les voitures fantômes semblent être directement inspirées du film d’horreur de 1983 Christine, une adaptation de la célèbre histoire de Stephen King sur un véhicule mortel.

De nouveaux tueurs en série surnaturels rôdent également dans les rues nocturnes. Ceux-ci incluent, les coulrophobies soyez prévenus, les clowns tueurs. Ces méchants sinistres ne peuvent être repérés qu’à Los Santos et semblent être inspirés par cette époque où des clowns effrayants n’apparaissaient (pas) partout dans la vraie vie. Vous devrez être à pied ou en voiture pour rencontrer ces salauds. Parmi les autres slashers d’Halloween ajoutés dans cette mise à jour, citons un meurtrier enflammé qui semble directement basé sur Freddy Kreuger, et un tueur masqué avec une machette qui marche vers vous de manière menaçante et est presque impossible à tuer, ce qui ressemble beaucoup au célèbre slasher Jason. Beaucoup de ces tueurs ont des effets sonores effrayants qui leur sont attachés, et pour être clair: ils vous tueront au moment où ils vous apercevront à moins que vous ne les chassiez ou que vous les tuiez d’abord.

Si vous voulez découvrir tout ce nouveau contenu en monde ouvert d’Halloween, vous devrez vous connecter à GTA Online et entrer dans une session publique ou sur invitation uniquement qui comprend au moins un autre joueur. Ensuite, traînez pendant environ 20 minutes et marchez seulement ou conduisez en voiture. (Si vous êtes dans un avion ou un hélicoptère, ce truc n’apparaîtra pas pour vous.) GTA Series Videos a créé une vidéo utile présentant tout ce nouveau contenu, si vous n’êtes pas assez courageux pour entrer vous-même dans le monde sombre de GTA Online .

Moins mortels, mais toujours effrayants, les ovnis apparaissent dans le ciel au-dessus de Los Santos. Ceux-ci apparaissent depuis quelques jours maintenant, apparemment pour taquiner cette grande mise à jour d’Halloween, mais ils sont maintenant plus courants et peuvent être trouvés à divers endroits sur la carte GTA Online.

Enfin, un nouveau jeu d’arcade a été ajouté à GTA Online. Camheadz est un jeu de tir au pistolet léger qui semble être directement inspiré de la série controversée Manhunt de Rockstar. Les dataminers connaissaient ce dernier jeu d’arcade enfoui dans les fichiers de GTA Online depuis un certain temps déjà, donc ça fait plaisir de le voir enfin disponible officiellement. Un peu de trivia: Camheadz est un clin d’œil direct à un gang de Manhunt qui a finalement été coupé et non inclus dans la version finale. Je me souviens de ce genre de choses mais pas des anniversaires de mes propres parents. J’ai un problème.

Quoi qu’il en soit, tout ce contenu cool d’Halloween n’est disponible que pour une courte période. Rockstar n’a pas dit quand tout sera supprimé, mais je suppose que début novembre, tous les tueurs effrayants et les voitures fantômes mortelles seront supprimés du jeu. Donc, si vous voulez faire l’expérience de tout cela, allez jouer à GTA Online le plus tôt possible.