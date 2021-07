Voivod lance une campagne de collecte de fonds pour le documentaire officiel “We Are Connected”

Les piliers canadiens du prog metal VOIVOD ont lancé une campagne Kickstarter pour les aider à financer leur film documentaire officiel.

D’origines improbables dans le nord du Québec au plus fort de la guerre froide, VOIVODL’esthétique de science-fiction post-apocalyptique de , alimentée par une obsession juvénile pour leurs instruments, les a emmenés du succès underground au partage de tournées et de scènes avec IRON MAIDEN, SE RUER et METALLIQUE. Il y a eu, bien sûr, des hauts et des bas tout au long de ces 40 années, du soutien des majors et des Panneau d’affichage reconnaissance des changements de gamme sismique et d’un événement que de nombreux critiques ont prétendu être la fin de VOIVOD: la mort du guitariste et compositeur co-fondateur Dennis “Piggy” D’Amour.

VOIVOD s’est maintenant associé au réalisateur de films métal Felipe Belalcazar réaliser le documentaire officiel du groupe, “Nous sommes connectés”.

« Nous avons travaillé avec Felipe dans d’autres projets et nous avons une compréhension mutuelle de VOIVODl’histoire de », déclare le batteur fondateur Michel “À l’extérieur” Langevin. Entretiens exclusifs et accès aux archives combinés avec Un moyenLes œuvres de vous emmèneront dans un voyage de science-fiction et de thrash metal dans le VOIVOD dimension.

« Nous avons réussi à filmer environ un quart des interviews prévues avant que la pandémie ne frappe en mars 2020, et prévoyons de reprendre la production une fois les restrictions transfrontalières levées », ajoute Felipe.

Parmi les avantages offerts, VOIVOD les fans auront la possibilité d’obtenir des tirages d’art exclusifs à tirage limité signés par Langevin, en vrai VOIVOD mode, album anaglyphe (3D) et art cinématographique pour leur mur, et un téléchargement vidéo de leur set au 70000 tonnes de métal croisière en 2018.

VOIVODLa campagne de financement participatif de se déroulera du 6 juillet au 15 août 2021, et la livraison devrait commencer au cours de la dernière semaine d’août. Assurez-vous de visiter la page Kickstarter pour tous les détails.

Le groupe et la direction, ainsi que les anciens membres Jason News et Eric Forrest, approuve pleinement la réalisation de “Nous sommes connectés”.

Belalcázar a fait ses preuves dans la livraison de productions de qualité à des millions de fans de métal à travers le monde, le plus récemment acclamé par la critique Chuck Schuldiner documentaire “La mort par le métal”.



