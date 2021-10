Voivod termine l’enregistrement d’un nouvel album

Métallurgistes innovateurs canadiens VOIVOD ont terminé l’enregistrement de leur nouvel album à RadicArt studio à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec avec producteur François Perron. Le LP, dont la sortie est prévue en 2022 via Century Media Records, est maintenant maîtrisé à Maor Appelbaum Mastering à Los Angeles.

Jeudi (21 octobre), VOIVOD guitariste Daniel « Mort » Mongrain a partagé quelques photos du studio sur son Facebook page et il a inclus le message suivant : « Nouveau VOIVOD l’album est terminé et au Mastering avec Maor Appelbaum Mastering!

« Crazy intense après 4 mois d’écriture de démonstration de mixage d’enregistrement !

« Merci au François Perron, RadicArt Studio d’enregistrement pour son dévouement total, son travail acharné et sa passion ! Merci à Lapointe amplification pour le son de guitare incroyable que j’ai obtenu de votre ampli ! Et Instruments obligataires pour faire mes belles guitares et DiMarzio des micros pour faire chanter mon doigt ! Sophia Trémolos pour me permettre de m’exprimer en tout contrôle avec leurs incroyables tremblements ! et Graph Tech Guitar Labs pour un équipement totalement fiable, aidant mes guitares à rester accordées et me facilitant la vie ! »

Il y a cinq mois, Mongrain a déclaré à The Metal Voice que lui et ses compagnons de groupe étaient « toujours en cours d’écriture » pour le suivi de 2018 « Le reveil ». Il a déclaré: « Nous partageons toujours des fichiers et essayons de rattraper notre retard et d’y consacrer plus de temps. Je pense que la situation s’améliorera et nous aurons peut-être l’occasion de nous rencontrer plus souvent et de jouer ensemble ; c’est là que la magie opère. , généralement. Mais nous avons aussi appris à travailler dans ce contexte. Et c’est cool, parce que j’ai reçu un tas de morceaux de Une façon [drummer Michel Langevin], qui programme de la batterie dans Logique avec son ordinateur, et ça sonnait exactement comme Une façonest en train de jouer. J’ai été très impressionné, car parfois, lorsque vous utilisez un ordinateur, cela sonne un peu carré. Mais tout était parfait. Donc c’est vraiment amusant à faire. C’est une manière différente. Donc ça va lui apporter des idées différentes, je pense, si nous l’accueillons de manière créative. »

Concernant la direction musicale du nouveau VOIVOD Matériel, Mongrain mentionné: « [It’s] difficile à dire pour le moment, mais personnellement, j’ai l’impression [injecting] un peu plus thrash [elements and] une certaine saleté, pour ainsi dire, au son. La complexité a toujours fait partie de mon influence dans l’écriture de chansons – je ne sais pas quel est le problème avec moi, mais c’est toujours là, donc je ne m’inquiète pas de ce côté-là. Mais peut-être [make it] un peu moins poli et plus rock and roll, je suppose. »

VOIVOD a sorti un nouvel album live, « Machine perdue – En direct », en novembre 2020 via Century Media Records. Le disque a été enregistré à Québec lors du cycle des tournées mondiales de « Le reveil ».

A l’été 2020, VOIVOD a sorti un nouvel EP vinyle et numérique à trois pistes de 12 pouces intitulé « La fin de la dormance » passant par Century Media Records. L’EP s’articule autour d’une version spéciale « Metal Section » de la chanson-titre (off VOIVODle dernier album de, « Le reveil ») avec des trompettes, un saxophone et des trombones ajoutés. Les chansons complémentaires de cette version sont des versions live exclusives de « La fin de la dormance (section métal) » et le classique du groupe « L’inconnu sait », enregistré à Festival de Jazz de Montréal 2019.

« La fin de la dormance » EP est venu avec des illustrations de Langevin et est disponible sur du vinyle de 12 pouces à 180 cadres.

« Le reveil » est sorti en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par François Perron. L’artwork de l’album a encore une fois été créé par Une façon.



Nouvel album Voivod terminé et au Mastering avec Maor Appelbaum Mastering !



Fou intense ces 4 derniers mois d’écriture… Publié par Dan Mongrain le jeudi 21 octobre 2021

