“Vol à la lumière du jour scandaleux”: P Chidambaram dénonce le gouvernement sur le pipeline national de monétisation

Le Congrès a tiré aujourd’hui une nouvelle salve sur le gouvernement Modi au sujet du plan de pipeline de monétisation national annoncé par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. L’ancien ministre des Finances et député du Congrès Rajya Sabha P Chidambaram a qualifié aujourd’hui cette décision de ” scandaleuse ” par rapport au ” vol à la lumière du jour “.

S’adressant à des journalistes à Mumbai, Chidambaram a déclaré que les actifs que le gouvernement envisage de monétiser génèrent des revenus. « Les actifs donnent un revenu courant. FM dit -Je vais obtenir Rs 1,5 crore Lakh. Mais elle devrait aussi dire quel est le revenu actuel. Supposons, pour les besoins de l’argumentation, que les revenus actuels soient de Rs 1,6 crore Lakh et que si elle le privatise, le gouvernement n’obtiendra que Rs 1,5 Lakh crore. Supposons que le revenu actuel est de Rs 1,3 crore Lakh, alors elle ne reçoit que Rs 20 000 crore supplémentaire. Pour le bien de Rs 20 000 crore, vous vendrez tout ce qui a été construit sur 70 ans ? C’est scandaleux. C’est un vol à la lumière du jour », a déclaré Chidambaram.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a également accusé le gouvernement Modi de mal gérer l’économie et de donner les actifs du pays construits au cours des 70 dernières années à ses quelques amis. “Nous voyons le ministre des Finances parler de monétisation, où vos actifs, les actifs de ce pays sont à nouveau cédés à des prix réduits à 3-4 des personnes préférées du Premier ministre”, avait déclaré Rahul Gandhi.

Rahul avait allégué que le transfert de richesse avait lieu en Inde des pauvres et des faibles aux amis du Premier ministre. « Je voulais que les jeunes de ce pays réfléchissent à cela. Il s’agit de votre avenir, vous devez vous poser la question. A qui va cet argent ? il a dit.

Réagissant au NMP, le conseiller économique principal Sanjeev Sanyal a précisé que le gouvernement possède un grand nombre d’actifs. « Si le gouvernement peut les monétiser et mobiliser des ressources afin que nous puissions investir dans de nouvelles infrastructures ou apporter un soutien aux secteurs vulnérables de l’économie ou de la société, alors qu’est-ce qui ne va pas ? » dit Sanyal.

Sanyal a déclaré que bien que l’argument politique sur le déménagement puisse se poursuivre, il n’est pas possible de présenter un argument économique significatif contre l’utilisation efficace des ressources.

