Vol, confusion et administration de taureaux 10z viral

Une élection volée, une confusion sociétale, une résolution commune malfaisante pour renverser le peuple américain. Qu’est-ce qui vous fait penser que le déclin cognitif de Joe Biden n’est pas lié à l’intervention divine de Dieu dans l’histoire ? Vous savez, quel que soit l’âge dans lequel nous vivons actuellement, Dieu a été sur le point de montrer à l’humanité que nous ne contrôlons vraiment pas. Je veux dire, tu ne reconnais pas les freak-outs du monde ? Fake-Biden le tue en ce moment – ​​la société, c’est-à-dire. Tout au long de l’histoire ancienne et jusqu’à nos jours, n’est-il pas évident que des changements plus importants sont en place ?

Vous pouvez allumer les informations et écouter un assaut de « il a dit, elle a dit », mais est-ce que cela fait autre chose que de vous agacer ? Donc, vous devez vous ramener au principe. Vous vous souvenez du cours d’histoire ? Ou avez-vous laissé l’histoire s’emparer des « vérités » des médias sociaux ? Et c’est le problème ici. Une grande partie de la société a abandonné la vérité légitime, parce que la société moderne s’est construite sans espoir. Cela signifie que les gens ne s’en soucient plus. La désensibilisation des médias, des films et des jeux vidéo a complètement détruit nos citoyens. Et c’est tout l’intérêt !

Donc, c’est là que j’obtiens un peu mais plus logique, critique et légitime:

Les États-Unis d’Amérique étaient autrefois une terre entièrement fondée sur des principes. C’est-à-dire une philosophie fondamentale et une direction du mouvement en tant que culture unie – de plusieurs cultures. Ce que nous rencontrons aujourd’hui, dans notre société moderne, est une culture de plusieurs cultures et croyances fondamentales. Avec le temps vient l’envie naturelle de l’humanité de se diviser lorsque des événements historiques sociaux et politiques critiques ont lieu dans notre nation.

Essentiellement, c’est comme regarder à travers un microscope en commençant par un groupe de cellules. Vous remarquerez que lorsque les cellules se divisent et se divisent, elles forment alors deux nouvelles entités et se multiplient selon leur même espèce. Une seule cellule se divise pour former deux cellules et ces deux cellules se divisent ensuite pour former quatre cellules, et ainsi de suite. Dans la science professionnelle, cela s’appelle la mitose ou la méiose. Parallèlement à l’effet mitose avec l’histoire américaine, vous pouvez voir les similitudes dans la façon dont la société commence naturellement à s’effondrer avec un changement progressif (un changement de pensée « de type mitose » – voir l’image).

Quand vous regardez comment les débuts de l’Amérique ont été établis, vous voyez que tout a commencé comme une petite colonie avec peu de gens inspirés par la liberté de Dieu. Nous avançons rapidement de quelques générations et vous voyez que la croissance démographique entraîne une majorité et une minorité de la façon dont les gens pensent. Les lois se divisent, la pensée se divise, donc la société se divise, ce qui permet dans une certaine mesure une certaine confusion. Mais alors, il y a une confusion socialement permise par les élites, les entreprises et le gouvernement.

Certains pourraient dire que c’est une chose naturelle lorsqu’on discute de ce qui est vrai et de ce qui est un mensonge. Certaines personnes apprécient la manière dont certaines traditions sont portées, d’autres moins. Pendant le Siècle des Lumières et le Siècle de la Découverte, vous pouvez voir comment la pensée libérale se distinguait complètement différemment de la pensée libérale que nous voyons aujourd’hui. L’un concernait la liberté de Dieu pour l’humanité, l’autre « liberté » concernait « que puis-je faire pour me satisfaire ainsi que mes amis rapidement ».

Ici, en Amérique, la balance penche vers le libéralisme d’extrême gauche en tant que « norme » sociétale et mode de vie. Le problème avec ceci est qu’il n’y a aucune viabilité ni crédibilité dans ce mode de vie et cette pensée. Cela maintient les cupides à voler les pauvres et les blessés à vouloir de plus en plus couvrir leur douleur personnelle. Donc, si la direction démocrate d’extrême gauche de cette nation ne correspond pas au cadre de ce qui est discuté ici, alors qu’en est-il de ceux qui occupent des postes d’élite qui cherchent à corriger le récit sur les tentatives américaines typiques de vivre une vie normale ?

Je m’écarte ici pour souligner que la vraie Liberté est interne. Le gouvernement ne peut pas vous accorder la liberté intérieure, ni la retirer. Les Pères fondateurs de l’Amérique, c’est-à-dire les individus qui ont été soutenus par Dieu pour fonder « une nation pour tous les croyants », – ce n’était pas une coïncidence. Il ne s’agissait pas non plus d’un plan monarchique draconien de l’État profond pour « maintenir l’homme à terre ». Au contraire, la Providence de Dieu est le grand plan global de la façon dont le récit du monde se déroule – et elle repose entièrement sur Lui. Décomposons donc les principes américains très réels énoncés dans la Constitution américaine.

Cette information a fait bannir mon compte professionnel de Facebook. Vous devriez le vérifier si vous voulez voir la réalité de tout cela. Vous voyez, la Bible et la liberté civile sont inséparables. Il n’y a pas de contestation de ce fait. Même Newsweek, le 26 décembre 1982, a reconnu, après une analyse majeure de l’influence de la Bible en Amérique, que « Maintenant, les historiens découvrent que la Bible, peut-être même plus que la Constitution, est notre document fondateur. »

“Dr. Donald Lutz, professeur de sciences politiques à l’Université de Houston, a mené des recherches exhaustives pendant dix ans sur environ 15 000 documents politiques de l’ère des fondateurs (1760-1805), et a enregistré chaque citation ou référence à une autre source écrite. Cette liste des 3 154 citations des Fondateurs a été analysée et publiée dans le Volume #78 de l’American Political Science Review en 1983. Les résultats donneraient une mesure assez précise de l’influence de diverses sources de pensée sur la Constitution. Les résultats étaient étonnamment contradictoires avec l’érudition moderne. De loin, la source de leurs idées politiques la plus souvent citée était la Bible.

Cela représenterait plus du tiers (34 %) de toutes leurs citations. Un autre 50 % de toutes les références peuvent être attribués à des auteurs qui ont eux-mêmes tiré leurs idées de la Bible. Par conséquent, on peut dire que 84% des idées de notre Constitution sont basées directement ou indirectement sur la Bible. » On peut donc dire que les principes fondamentaux selon lesquels tous les Américains vivraient leur vie étaient quelque chose qu’ils ont fait sur la base de principes, qu’ils le veuillent – ​​en connaissance de cause ou non.

Phil Collins, le leader du groupe Genesis des années 1980, chantait : « Ne vois-tu pas que c’est le pays de la confusion ? Le plus triste, c’est que les années 80 n’ont rien fait pour la culture américaine mais l’ont poussée plus loin dans la poubelle. Ce n’est pas une opinion, M. Collins la chantait, donc vous devrez en discuter avec lui. Blague à part, si vous pensiez que l’Amérique était le pays de la confusion, alors, aujourd’hui, les années 1980 sortent de l’eau.

Nous vivons au pays de la confusion, à l’ère de la confusion. Qu’on le veuille ou non, ça ne s’améliore pas. Il n’y a pas de gouvernement qui sera en mesure de remédier à vos problèmes. Il n’y a aucune entreprise qui sera en mesure de satisfaire votre gratification instantanée. Il n’y a aucune somme d’argent qui guérira vos maux moraux et éthiques, et donc, on pourrait en dire autant de certaines maladies physiques. À l’ère de la confusion, c’est-à-dire l’âge dans lequel nous vivons actuellement, il n’y a qu’un seul espoir. Chercher.

Peu importe quel gouvernement est élu, quelles que soient les lois promulguées ou décrétées, peu importe combien d’argent de relance est versé au peuple, il y aura toujours des problèmes. Ça va empirer. Je fais référence à la chute de l’homme, nous, en tant qu’humanité, nous sommes promis une fin à toute cette histoire du monde. Ce n’est pas non plus celui que vous pouvez trouver dans la fiction. Ce n’est qu’un livre, la plus ancienne littérature de l’histoire, la Bible.

Quelle que soit votre foi, il n’y a qu’une seule raison pour laquelle l’Amérique a été si grandement bénie. Et à une époque qui a été inconditionnellement brutale envers ses principes fondateurs, il est essentiel de rester conscient de la façon dont nous sommes arrivés ici en premier lieu. Quelle que soit votre place dans la société, nous sommes tous dans le même bateau. Tous les Fondateurs n’étaient pas chrétiens, en effet, mais presque tout le monde savait qui était Dieu le Père (même les Indiens tribaux d’Amérique). À l’ère de la confusion, il n’y a qu’une seule vérité. Le reste? Mensonges.

