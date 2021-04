Vol de chiens: la police saisit 27 chiens lors d’une enquête sur le vol d’animaux de compagnie dans l’Essex | UK | Nouvelles

Les chiens ont été découverts à une adresse, à Braintree Road, Dunmow, jeudi, a confirmé la police. Les chiens comprenaient des épagneuls, un bouledogue français et un rottweiler.

« Si vous avez des informations sur le vol d’un chien, nous avons besoin que vous nous contactiez. »

Les Lurchers et les terriers faisaient également partie des races saisies.

La police d’Essex a ajouté que certains des chiens « étaient peut-être nés sur place ».

Cela vient après que 83 chiens soupçonnés d’avoir été volés ont également été saisis lors d’une descente de police à Ipswich le mois dernier, lors d’un autre incident.

LIRE LA SUITE: Une femme mutilée à mort par des chiens était l’arrière-grand-mère Lucille Downer, 85 ans

Il a déclaré: «Je sais que de nombreuses victimes de ces crimes auront hâte de savoir si nous avons récupéré leur animal de compagnie.

«Je tiens à les rassurer que nous travaillons le plus rapidement possible pour identifier à qui appartiennent tous les chiens et visons à les réunir avec leurs propriétaires dès que possible.

Deux hommes de 34 ans, un homme de 38 ans et trois femmes de 35, 41 et 46 ans ont été placés en garde à vue.

Un garçon de 14 ans a également été arrêté à la fin du mois dernier après que deux labradors noirs ont été volés devant un Marks and Spencers, à Nantwich, Cheshire.

La police a déclaré plus tard que les chiens avaient été retrouvés à une adresse à près de 20 miles de là, à Stoke-on-Trent.

Un porte-parole de la police du Cheshire a déclaré: «Les chiens volés ont été récupérés à une adresse à Stoke-on-Trent ce matin (mardi 30 mars) et rendus à leurs propriétaires.

«Trois personnes qui se trouvaient à l’adresse – un homme, une femme et un garçon de 14 ans – ont toutes été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de vol en rapport avec l’incident.

« Ils sont actuellement sur le chemin de la garde à vue pour être interrogés dans le cadre de notre enquête en cours sur les vols de chiens. »