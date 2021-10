Vol de millionnaire dans la cave de l’hôtel Atrio de Cáceres : "45 bijoux ont été pris"

L’hôtel Atrio de Caceres a subi un vol de millionnaire dans sa cave. Les événements se sont produits aux petites heures du matin du 26 au 27 octobre. Les auteurs présumés du vol sont entrés dans la cave au rez-de-chaussée de l’hôtel situé sur la Plaza de San Mateo et 45 bouteilles de vin ont été prises dans les caves les plus exclusives du monde.

Parmi les spécimens qu’ils ont volés figure le célèbre exemplaire du Château d’Yquem de 1806 évalué à 310 000 euros que José Polo et Toño Pérez ont acquis en 2000 à la maison de ventes. Christie’s, à Londres, l’une des plus prestigieuses au monde. Précisément, cette bouteille accumule l’une des anecdotes les plus mémorables de l’histoire de l’hôtel car lors de son transfert à la cave, elle a été brisée par la zone du col et le contenu a dû être rappelé en 2001 dans un nouveau conteneur après un processus laborieux pour que le vin ne perde pas ses propriétés. En fait, dans la cave elle-même, l’original a été conservé et celui qui a été remis en bouteille.

L’hypothèse du vol d’atrium

L’hypothèse sur le vol traité par les propriétaires d’Atrio, dans des déclarations à ce journal, est que j’étais préparé au millimètre. Polo déclare que les auteurs étaient deux personnes qui séjournaient à l’hôtel. « L’un d’eux a réservé une chambre, a dîné avec une autre personne qui est arrivée plus tard et à l’aube ils ont commandé quelque chose à manger dans la cuisine. » C’était quand le les chefs de cuisine apportaient la vaisselle en salle quand l’un d’eux en a profité pour entrer dans la cave et prendre les bouteilles dans un sac. Polo assure également qu’à aucun moment il n’a été produit aucun mouvement suspect qui pourrait alerter de ce qui s’est passé plus tard. La brigade provinciale de la Police judiciaire celui qui mène l’enquête sur les faits.

Dans tous les cas, le propriétaire s’assure que tils travailleront avec les caves pour identifier les spécimens et les localiser grâce à la numérotation que chaque bouteille porte pour éviter qu’elles ne soient revendues.

« Ils ont volé une partie de notre héritage »

Le cellier du complexe qu’ils gèrent Jose Polo et Toño Pérez sont considérés comme les meilleurs d’Espagne et l’un des meilleurs au monde. Maisons 3 400 références en vins du monde entier et avec plus de trois siècles de récoltes. Bien que l’hôtel maintienne son activité normale tout au long de la journée, Polo affirme que ce qui s’est passé les a laissés consternés. Il reconnaît qu’ils n’avaient jamais subi un vol de ces caractéristiques.

« Ils ont volé une partie de notre héritage« , dit-il dans des déclarations à ce journal. Il ne précise pas la valeur économique totale des 45 bouteilles que les voleurs ont volées mais il souligne que, quelle que soit la valeur économique, ce qui est le plus les affecte, c’est qu’ils ont pris « un morceau de l’histoire d’Atrio qu’au cours de ces années, ils ont construit avec beaucoup d’efforts « .