Vol direct Delhi-Jabalpur au décollage à partir de dimanche : Jyotiraditya Scindia

Dans un développement important pour les résidents de Jabalpur, le nouveau ministre de l’Aviation civile de l’Union Jyotiraditya Scindia a informé qu’un vol direct entre la ville et New Delhi commencera ses opérations à partir du 18 juillet. Scindia dans un communiqué publié à partir de son compte Twitter personnel a déclaré que le vol New Delhi-Jabalpur-New Delhi commencera ses opérations à partir de dimanche. Cette annonce fait suite à une annonce précédente faite par Scindia concernant le lancement de 8 nouveaux vols directs depuis les villes du Madhya Pradesh vers les grandes villes du pays.

Scindia dans un communiqué publié en hindi a déclaré que le début du vol direct Jabalpur-New Delhi était une occasion de bonheur pour les habitants de Jabalpur et de l’État du Madhya Pradesh. Le ministre a également déclaré que le vol transporterait des passagers cinq jours par semaine. Il a en outre ajouté que le développement permettrait non seulement de faire gagner un temps précieux aux voyageurs, mais créerait également un environnement propice à la facilitation du commerce et des affaires.

प्रदेश विशेषकर जबलपुर के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि 18 जुलाई से नई दिल्ली-जबलपुर-नई दिल्ली के बीच स्पाइस जेट की अतिरिक्त विमान सेवा शुरू हो रही है जो सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध रहेगी।इससे समय की बचत के साथ ही ही गतिविधियों में भी सुगमता होगी। @MoCA_GoI – Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) 14 juillet 2021

Quelques jours après avoir pris en charge le ministère de l’Aviation civile après le remaniement ministériel majeur, Scindia a annoncé le lancement de huit vols directs depuis son État d’origine, le Madhya Pradesh, vers diverses villes métropolitaines du pays dans le cadre du programme Udaan du Centre. En plus des vols directs au départ de Jabalpur, le ministre a également annoncé un certain nombre de vols directs au départ de sa ville natale Gwalior, notamment des vols vers Mumbai, Pune, Ahmedabad, entre autres.

Scindia, qui était associé au parti du Congrès depuis le début de sa carrière politique, a changé de camp et a rejoint le BJP avec une douzaine de ses partisans députés, entraînant la chute du gouvernement dirigé par le Congrès dans le Madhya Pradesh l’année dernière. Après avoir rejoint le BJP, Scindia a été élu à la Rajya Sabha et a ensuite été nommé responsable du ministère crucial de l’aviation civile.

