Vol et perte AppleCare+ désormais disponible au Royaume-Uni et en Australie

in

Après l’événement “California Streaming” où Apple a annoncé la rumeur de l’iPhone 13, la société a également profité de toutes les nouveautés pour mettre à jour certains services. L’un d’eux est l’extension d’Apple Fitness+ à 15 régions supplémentaires. L’autre est AppleCare+ avec une couverture Vol et Perte qui s’étend désormais au Royaume-Uni et à l’Australie.

Comme repéré par MacRumors, le Royaume-Uni et l’Australie rejoignent certains États des États-Unis ainsi que le Japon et l’Allemagne qui ont une couverture contre le vol et la perte. Annoncé en 2018, aux côtés de la gamme iPhone Xs, il comprenait tout ce que le plan AppleCare + standard pour iPhone couvre.

« AppleCare+ avec vol et perte inclut jusqu’à deux incidents de couverture de dommages accidentels, de vol ou de perte », explique Apple.

Au Royaume-Uni, AppleCare+ avec couverture Vol et Perte coûte 11,99 £ par mois ou 239 £ par an, avec une franchise supplémentaire de 109 £ pour remplacer un iPhone. En Australie, le service coûte 15,99 $ par mois ou 319 $ par an, avec 229 $ supplémentaires pour des incidents spécifiques.

Une chose importante à noter est que les clients doivent activer Localiser mon iPhone sur leurs appareils lorsqu’ils sont perdus ou volés pour accéder à leur couverture.

Si vous êtes aux États-Unis, voici les prix des frais de service après l’achat d’AppleCare+ :

Dommages à l’écran ou à la vitre arrière : $29.00

Tout autre dommage accidentel : 99,00 $

Vol ou perte : 149,00 $

N’oubliez pas de consulter notre couverture complète de l’événement “California Streaming” ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :